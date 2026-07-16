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PREDILIFE : Bilan semestriel au 30/06/2026 du contrat de liquidité PREDILIFE
information fournie par Actusnews 16/07/2026 à 18:00

Villejuif, France, le 16 Juillet 2026 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, présente aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF –Tradition Securities And Futures.

Au titre du contrat de liquidité confié par PREDILIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 12/06/2026, date de résiliation du contrat :

  • 4 731 actions PREDILIFE
  • 27 793,35 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 5 673 actions PREDILIFE
  • 24 086,30 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE
Nombre d'actions 5 680 6 622
Nombre de transactions 49 49
Montant en capitaux 17 486,61 € 21 193,66 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €

02/01/2026 PREDILIFE A 20 3,09 61,8000
02/01/2026 PREDILIFE V 171 3,23 552,3300
05/01/2026 PREDILIFE A 20 3,06 61,2000
07/01/2026 PREDILIFE A 50 3,116 155,8000
07/01/2026 PREDILIFE V 329 3,1322 1 030,4938
08/01/2026 PREDILIFE A 20 3,18 63,6000
08/01/2026 PREDILIFE V 71 3,2263 229,0673
09/01/2026 PREDILIFE A 122 3,2671 398,5862
12/01/2026 PREDILIFE A 295 3,2673 963,8535
12/01/2026 PREDILIFE V 488 3,3414 1 630,6032
13/01/2026 PREDILIFE A 60 3,2667 196,0020
13/01/2026 PREDILIFE V 30 3,2567 97,7010
14/01/2026 PREDILIFE A 20 3,2 64,0000
14/01/2026 PREDILIFE V 1 3,32 3,3200
15/01/2026 PREDILIFE A 101 3,0898 312,0698
15/01/2026 PREDILIFE V 89 3,1885 283,7765
16/01/2026 PREDILIFE A 40 3,195 127,8000
19/01/2026 PREDILIFE V 370 3,3132 1 225,8840
20/01/2026 PREDILIFE A 157 3,2835 515,5095
20/01/2026 PREDILIFE V 157 3,2835 515,5095
22/01/2026 PREDILIFE A 190 3,2358 614,8020
22/01/2026 PREDILIFE V 230 3,2635 750,6050
23/01/2026 PREDILIFE A 20 3,3255 66,5100
26/01/2026 PREDILIFE A 79 3,2248 254,7592
26/01/2026 PREDILIFE V 65 3,3262 216,2030
27/01/2026 PREDILIFE A 123 3,1385 386,0355
27/01/2026 PREDILIFE V 73 3,2825 239,6225
28/01/2026 PREDILIFE A 20 3,15 63,0000
29/01/2026 PREDILIFE A 20 3,2 64,0000
29/01/2026 PREDILIFE V 50 3,25 162,5000
30/01/2026 PREDILIFE A 20 3,18 63,6000
30/01/2026 PREDILIFE V 40 3,24 129,6000
02/02/2026 PREDILIFE A 21 3,06 64,2600
02/02/2026 PREDILIFE V 20 3,2 64,0000
03/02/2026 PREDILIFE A 128 3,0756 393,6768
03/02/2026 PREDILIFE V 128 3,0866 395,0848
04/02/2026 PREDILIFE A 40 3,07 122,8000
04/02/2026 PREDILIFE V 60 3,1333 187,9980
06/02/2026 PREDILIFE A 20 3,15 63,0000
06/02/2026 PREDILIFE V 20 3,15 63,0000
09/02/2026 PREDILIFE A 20 3,1 62,0000
09/02/2026 PREDILIFE V 30 3,17 95,1000
10/02/2026 PREDILIFE A 40 3,02 120,8000
10/02/2026 PREDILIFE V 40 3,08 123,2000
11/02/2026 PREDILIFE A 40 3,075 123,0000
11/02/2026 PREDILIFE V 40 3,15 126,0000
12/02/2026 PREDILIFE A 20 3,07 61,4000
12/02/2026 PREDILIFE V 20 3,15 63,0000
13/02/2026 PREDILIFE A 20 3,06 61,2000
19/02/2026 PREDILIFE A 30 3 90,0000
19/02/2026 PREDILIFE V 30 3,06 91,8000
20/02/2026 PREDILIFE A 40 3 120,0000
20/02/2026 PREDILIFE V 40 3 120,0000
23/02/2026 PREDILIFE A 70 2,9886 209,2020
23/02/2026 PREDILIFE V 151 3,0623 462,4073
24/02/2026 PREDILIFE A 100 3,03 303,0000
24/02/2026 PREDILIFE V 99 3,0646 303,3954
25/02/2026 PREDILIFE A 55 3,0455 167,5025
25/02/2026 PREDILIFE V 50 3,15 157,5000
27/02/2026 PREDILIFE A 55 3,0455 167,5025
02/03/2026 PREDILIFE A 30 3,1 93,0000
02/03/2026 PREDILIFE V 75 3,152 236,4000
03/03/2026 PREDILIFE A 753 3,5259 2 655,0027
03/03/2026 PREDILIFE V 1 076 3,6872 3 967,4272
04/03/2026 PREDILIFE A 40 3,105 124,2000
04/03/2026 PREDILIFE V 20 3,12 62,4000
05/03/2026 PREDILIFE V 70 3,2014 224,0980
06/03/2026 PREDILIFE A 140 3,1 434,0000
09/03/2026 PREDILIFE A 258 3,14 810,1200
09/03/2026 PREDILIFE V 258 3,1457 811,5906
10/03/2026 PREDILIFE A 20 3,05 61,0000
10/03/2026 PREDILIFE V 20 3,05 61,0000
12/03/2026 PREDILIFE A 200 3,02 604,0000
12/03/2026 PREDILIFE V 200 3,065 613,0000
13/03/2026 PREDILIFE V 22 3,2 70,4000
18/03/2026 PREDILIFE A 100 3,08 308,0000
18/03/2026 PREDILIFE V 100 3,1 310,0000
19/03/2026 PREDILIFE A 100 3,04 304,0000
19/03/2026 PREDILIFE V 100 3,04 304,0000
23/03/2026 PREDILIFE A 100 3,01 301,0000
23/03/2026 PREDILIFE V 101 3,0109 304,1009
24/03/2026 PREDILIFE V 15 3,1 46,5000
01/04/2026 PREDILIFE V 84 3,1 260,4000
07/04/2026 PREDILIFE A 100 3,07 307,0000
08/04/2026 PREDILIFE A 100 3,06 306,0000
08/04/2026 PREDILIFE V 100 3,0611 306,1100
14/04/2026 PREDILIFE A 150 3,04 456,0000
14/04/2026 PREDILIFE V 100 3,075 307,5000
16/04/2026 PREDILIFE V 50 3,1 155,0000
17/04/2026 PREDILIFE A 50 3,05 152,5000
17/04/2026 PREDILIFE V 150 3,0567 458,5050
20/04/2026 PREDILIFE V 128 3,05 390,4000
24/04/2026 PREDILIFE A 128 3 384,0000
24/04/2026 PREDILIFE V 100 3,1 310,0000
11/05/2026 PREDILIFE A 1 335 2,715 3 624,5250
12/05/2026 PREDILIFE V 39 2,71 105,6900
13/05/2026 PREDILIFE V 862 2,7852 2 400,8424
18/05/2026 PREDILIFE V 60 2,81 168,6000

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

Contacts
Relations Investisseurs PREDILIFE
Stéphane Ragusa
Président Directeur Général
investisseurs@predilife.com

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Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99323-communique-de-presse-16-juillet-2026_tsaf_contrat-de-liquidite-2.pdf

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