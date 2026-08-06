PRÉCIEUX-L'or se maintient près de son plus haut niveau depuis sept semaines, les marchés revoyant à la baisse leurs anticipations de hausse des taux de la Fed avant la publication des chiffres de l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Mercredi, l'or a enregistré sa plus forte hausse journalière depuis février

* Les marchés anticipent une probabilité de 57 % d'une hausse des taux en septembre, selon le CME FedWatch

* L'Iran avertit les pays du Golfe que des frappes américaines entraîneront des attaques contre eux

* Le rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis sera publié vendredi à 8 h 30 (heure de l'Est)

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés américains ce matin) par Sukanya Mitra

L'or a progressé pour la quatrième séance consécutive pouratteindre jeudi son plus haut niveau en sept semaines, les marchés ayant revu à la baisse leurs anticipations concernant les hausses de taux de la Réserve fédérale américaine et attendant le rapport sur l'emploi non agricole pour obtenir des indices sur l'orientation de la politique monétaire de la banque centrale.

L'or au comptant XAU= a progressé de 0,4 % à 4.261,98 dollars l'once à 10 h 24 (heure de la côte Est) (14 h 24 GMT), après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis le 18 juin. Le métal jaune avait grimpé de plus de 4 % mercredi, sa plus forte hausse journalière depuis février.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 ont gagné 0,4 % à 4.322,70 dollars.

Bob Haberkorn, stratège de marché senior chez StoneX, a déclaré: “Beaucoup de capitaux qui étaient restés en retrait ont recommencé à affluer vers l’or hier, certains seuils techniques ayant été franchis.”

Haberkorn a ajouté que les perspectives de la Fed restaient le principal moteur de l’or et que les chiffres de l’emploi américain publiés vendredi influenceraient les déclarations de la banque centrale sur les taux d’intérêt, précisant que si le rapport s’avérait nettement en deçà des attentes, cela pourrait rapidement anéantir l’ensemble de la tendance haussière de l’or.

Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs tablent actuellement sur une probabilité d’environ 57 % d’une hausse des taux lors de la réunion de la banque centrale en septembre, contre 65 % la semaine dernière. FEDWATCH/

La hausse des taux d’intérêt augmente le coût d’opportunité lié à la détention d’or, qui ne rapporte aucun rendement, rendant ainsi l’or moins attractif pour les investisseurs.

Les cours du pétrole ont augmenté jeudi, les investisseurs restant prudents quant à l’issue des pourparlers entre l’Iran et Oman. O/R

L’Iran a mené une offensive diplomatique concertée auprès des États du Golfe, les avertissant explicitement que Téhéran frapperait leurs installations pétrolières, électriques et hydrauliques s’ils ne parvenaient pas à convaincre Donald Trump de mettre fin aux frappes américaines contre l’Iran et de rechercher plutôt une issue négociée à la guerre.

“Le cessez-le-feu et la possibilité que le détroit d’Ormuz rouvre ses voies maritimes sont des facteurs haussiers pour l’or, car cela laisse entrevoir une inflation moindre, une baisse des prix du pétrole et un assouplissement des politiques monétaires de la Réserve fédérale et d’autres banques centrales”, a déclaré Jim Wyckoff, analyste de marché chez American Gold Exchange.

Parmi les autres métaux, le cours au comptant de l’argent

XAG= a reculé de 0,9 % à 61,53 dollars l’once.

Le platine XPT= est resté pratiquement inchangé à 1.734,49 dollars, tandis que le palladium XPD= a progressé de 1,2 % pour s’établir à 1.380,33 dollars.