PRECIEUX-L'argent atteint un niveau record de plus de 100 dollars l'once, tandis que l'or se rapproche de la barre des 5 000 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'or atteint un niveau record de 4 988,17 dollars l'once

*

Le platine attire la demande en tant qu'alternative moins chère à l'or - HSBC

*

Le palladium gagne plus de 4 %

(Ajout des derniers prix et des commentaires des négociants) par Ashitha Shivaprasad et Kavya Balaraman

Les prix de l'argent ont dépassé les 100 dollars l'once pour la première fois vendredi, tandis que l'or a atteint un nouveau record en route vers les 5 000 dollars l'once, les investisseurs se tournant vers les valeurs refuges en raison des troubles géopolitiques et des attentes de réduction des taux d'intérêt américains.

L'argent au comptant XAG= a bondi de 4,5% à 100,49 dollars l'once à 1649 GMT.

"L'argent devrait continuer à bénéficier des mêmes forces qui soutiennent la demande d'investissement en or", a déclaré Philip Newman, directeur chez Metals Focus.

"Un soutien supplémentaire proviendra des préoccupations persistantes concernant les tarifs douaniers et de la liquidité physique toujours faible sur le marché de Londres."

Le métal a fait un bond de plus de 200 % au cours de l'année écoulée, également en raison des difficultés rencontrées pour développer le raffinage du métal et d'une pénurie persistante de l'offre sur le marché.

"Les traders ont constamment poussé et atteint le cap des 100 dollars; les investisseurs attendront de voir si cela peut se maintenir jusqu'à la clôture ou s'il y aura des prises de bénéfices de la part des spéculateurs récents", a déclaré Tai Wong, un négociant en métaux indépendant.

L'or au comptant XAU= était en hausse de 0,8% à 4 976,49 dollars l'once, après avoir atteint un record de 4 988,17 dollars plus tôt. Les contrats à terme sur l'or américain

GCcv1 pour livraison en février ont ajouté 1,3% à 4 978,60 dollars.

"Le rôle de l'or en tant que refuge et diversificateur en période d'incertitude économique et politique en fait une nécessité pour les portefeuilles stratégiques. Plus qu'une tempête parfaite, qui ne dure pas, c'est le signe d'une époque fondamentalement changeante",a ajouté M. Wong.

Depuis le début de l'année2026, les frictions entre les États-Unis et l'Otan au sujet du Groenland , les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale , et l'incertitude persistante au sujet des tarifs douaniers ont entraîné une hausse de la demande de valeurs refuges.

Les achats des banques centrales et un mouvement plus large de désaffection pour le dollar ont également soutenu la hausse de l'or. USD/

Sur le front de la politique américaine, la Fed devrait maintenir ses taux d'intérêt lors de sa réunion des 27 et 28 janvier, mais les marchés s'attendent toujours à deux nouvelles baisses de taux au second semestre 2026. FEDWATCH

En tant qu'actif sans rendement, l'or est souvent favorisé pendant les périodes de faibles taux d'intérêt. L'or a atteint des seuils importants comme 3 000 $/oz et 4 000 $/oz pour la première fois l'année dernière, respectivement en mars et en octobre.

Le platine XPT= a atteint un niveau record de 2 749,2 dollars l'once et était en hausse de 4 % à 2 735,00 dollars.

Ce métal attire la demande des investisseurs en tant qu'alternative moins chère à l'or, a déclaré HSBC, ajoutant qu'elle s'attendait à ce que le déficit structurel de ce marché se creuse pour atteindre 1,2 million d'onces cette année.

Le palladium XPD= , quant à lui, a bondi de 4,3% à 2 002,22 dollars.