Budget: l'écart entre les taux d'intérêt français et allemand au plus bas depuis juin 2024

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

L'écart entre le taux d'intérêt français à échéance dix ans et son équivalent allemand s'est réduit vendredi à son plus bas niveau depuis juin 2024, alors que la perspective d'une adoption d'un budget pour 2026 se rapproche.

Cet écart, dit "spread", un baromètre de la confiance des investisseurs envers la France, est passé sous la barre des 0,60 point de pourcentage, à 0,59 point, contre 0,62 point la veille. En début de semaine, il était à 0,70 point.

Le taux d'intérêt à dix ans de la France est ainsi descendu vendredi à 3,49%, tandis que celui de l'Allemagne a atteint 2,90%.

Terminer la séance sous les 0,60 point est une première depuis juin 2024, quand Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale, provoquant une instabilité politique et budgétaire majeure dans le pays et un bond des taux d'intérêt français.

Le "spread" franco-allemand est ainsi monté jusqu'à plus de 0,87 point de pourcentage dans les mois suivant cette décision, alors qu'il évoluait autour de 0,50 point juste avant.

L'écart se réduit depuis le début de la semaine, car l'utilisation par le Premier ministre Sébastien Lecornu de l'article 49-3, et le refus de censure de la droite et du PS, devraient permettre d'adopter un budget pour 2026, après plusieurs mois de discussions.

"Cela offre une forme de visibilité pour quelques temps" et "cela peut rassurer les investisseurs étrangers, même si le passage se fait en force", relève Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France, interrogé par l'AFP.

"Il y a une forme de soulagement, car la situation politique se simplifie, au moins à court terme", abonde à l'AFP Nathalie Benatia, économiste chez BNP Paribas Asset Management.

Par ailleurs, "le taux allemand augmente dans le même temps", relève M.Baradez, ce qui contribue à réduire l'écart.

Longtemps chantre de la rigueur budgétaire, la première économie européenne a lancé un plan d'endettement public pour moderniser ses infrastructures et son armée, sous l'impulsion de son chancelier Friedrich Merz, ce qui fait monter ses taux.

L'écart entre le taux allemand et son équivalent italien a lui atteint vendredi son plus bas niveau depuis 2008, à 0,60 point.