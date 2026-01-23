Enquêtes sur le décès de deux nourrissons, Danone procède à un nouveau rappel

par Sybille de La Hamaide et Alexander Marrow

Des investigations sont en cours en France à la suite du décès de deux nourrissons qui ont ‍consommé des laits infantiles ayant fait l'objet de rappels ce mois-ci, a déclaré vendredi le ministère de la Santé.

"Deux signalements de décès de nourrissons ont été portés à la connaissance des autorités sanitaires, chez des enfants ‌pour lesquels la consommation de laits infantiles concernés par les retraits-rappels a été rapportée", précise le ministère dans un courriel à Reuters.

L'un des bébés, décédé à Pessac (Gironde), avait consommé du lait en ​poudre Guigoz, fabriqué par le groupe suisse Nestlé. Une enquête a été ouverte pour déterminer la ⁠cause du décès, a déclaré le procureur de Bordeaux.

Contactée, une porte-parole de Nestlé a déclaré que le groupe avait pris note des enquêtes en cours et dit coopérer ⁠avec les autorités.

"À ce stade, aucune ‍analyse n’a mis en évidence de lien de causalité entre la consommation ⁠des laits infantiles concernés et la survenue de symptômes chez un nourrisson", souligne le ministère de la Santé.

"Des analyses complémentaires sont en cours et ces situations font l’objet d’une instruction judiciaire par les parquets concernés", a-t-il ​ajouté.

Nestlé et Lactalis ont tous deux rappelé ce mois-ci des lots de laits infantiles vendus en France et dans d'autres pays en raison d'une possible contamination par la céréulide, une toxine qui peut provoquer des ⁠nausées et des vomissements.

Un autre décès a été signalé à Angers (Maine-et-Loire). Le parquet n'a pas ​répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Reuters n'a pu établir dans ​l'immédiat quel lait maternisé avait ​été consommé par le deuxième bébé décédé.

Lactalis a déclaré vendredi, dans un courriel à Reuters, n'avoir reçu ​aucun signalement de la part des autorités sanitaires, tout ⁠en restant en lien très étroit avec ces dernières.

Danone a également rappelé un lot de lait maternisé spécialement fabriqué pour le marché singapourien.

Vendredi, le groupe, qui produit notamment la gamme Nutricia, a annoncé dans un communiqué "un rappel ciblé de certains lots de laits infantiles" par précaution.

"Afin de se conformer aux dernières recommandations, Danone procédera au ‌retrait, sur certains marchés ciblés, d’un nombre très limité de lots spécifiques de laits infantiles", déclare Danone sans précision sur les marchés et laits concernés.

Selon le ministère français de l'Agriculture, les investigations ont permis d'identifier une huile riche en acide arachidonique, connue sous le nom d'ARA, produite par un fournisseur chinois comme étant à l'origine de la contamination.

(Reportage de Sybille de La Hamaide, avec la contribution d'Alexander Marrow ; version française ‌Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)