Precia Molen : Un deuxième trimestre sous pression

Publication des résultats S1 2026
Precia publie des résultats semestriels en retrait et en dessous de nos attentes, dans un environnement international toujours défavorable à la vente d'équipements neufs. Le chiffre d'affaires ressort à 78,7 M€ (-6,6 %), pour un ROC de 6,0 M€ (vs 7,7 M€ au S1 2025) et un résultat net de 4,3 M€ (vs 4,9 M€). La direction note toutefois que les carnets de commandes se rapprochent des niveaux normatifs historiques après un premier semestre en retrait, et que les services poursuivent leur progression.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et revoyons notre objectif de cours à 32,00 € (vs 35,00 € précédemment) à la suite de la révision de nos estimations.
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