Precia Molen : Troisième trimestre décevant

Publication du chiffre d’affaires T3 2025
Après avoir publié un chiffre d’affaires semestriel en hausse de +2,9% à 84,3 M€, Precia communique un CA T3 en baisse de -4,9% à 41,6 M€. Le trimestre a été impacté par une croissance organique dans le rouge (-1,3%), légèrement inférieure à nos attentes ainsi, que par des effets FX (-1,0%) et périmètre (-2,6%) négatifs. Les ventes 9M du groupe ressortent ainsi à 125,9 M€, un niveau stable par rapport à l’année dernière (+0,1%). La direction annonce que l’exercice devrait se solder sur une performance en ligne YoY.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 40€.
