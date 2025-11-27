L'Europe vue sur de faibles variations, la Thanksgiving limite les volumes

Un écran de négociation est visible à la Bourse de Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations jeudi à l'ouverture, dans une séance qui devrait être marquée par des volumes limités en raison dun jour férié aux Etats-Unis, dans un contexte de paris renforcés sur une baisse des taux américains en décembre.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture baisse de 0,03% pour le CAC 40 parisien et de 0,1% pour le FTSE à Londres, tandis qu'a Francfort, le Dax est vu en hausse de 0,07%.

Le Stoxx 600 est attendu stable à l'ouverture.

Les espoirs d'une baisse de 25 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale (Fed) le mois prochain dominent les marchés, reléguant au second plan les récentes inquiétudes liées aux valorisations du secteur de l'intelligence artificielle (IA). La tendance devrait toutefois être faible jeudi, les marchés d'actions et d'obligations étant fermés outre-Atlantique en raison de la fête de Thanksgiving.

Les opérateurs estiment à 85% la probabilité d'une baisse des taux le mois prochain, contre seulement 30% il y a une semaine, selon CME FedWatch. Ni le Livre beige de la Fed, publié mercredi, ni une série d'indicateurs officiels publiés cette semaine avec retard en raison du récent "shutdown" de l'administration américaine - et donc plutôt obsolètes - n'ont eu pour effet de modifier ces prévisions.

En Europe, l'attention se concentrera principalement sur la publication, plus tard dans la journée, du compte-rendu de la réunion d'octobre de la Banque centrale européenne (BCE), au cours de laquelle les responsables de la politique monétaire ont décidé de maintenir les taux inchangés.

Le chef économiste de l'institution, Philip Lane, a déclaré mercredi que Francfort devait encore constater un ralentissement de l'inflation hors énergie pour être certain que la croissance globale des prix se maintiendra à son objectif de 2%.

Les investisseurs attendent également les données sur le crédit au secteur privé et l'indice du sentiment économique de la zone, tout en surveillant tout progrès vers un accord de paix en Ukraine.

En France, où les travaux sur le budget 2026 s'enlisent, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a jugé jeudi "inquiétant" le débat actuel au Parlement et a appelé à sortir de "l'étouffement progressif" pour ramener le déficit budgétaire à 3% en 2029

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, le rebond du secteur technologique et la probabilité croissante d'une baisse des taux d'intérêt en décembre par la Fed soutenant les marchés à la veille de la fête de Thanksgiving.

L'indice Dow Jones a gagné 0,67%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,69% et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,82%.

EN ASIE

L'indice Nikkei à Tokyo a pris 1,23% à 50.167,10 points, prolongeant ses gains pour la troisième séance consécutive grâce aux poids lourds du secteur technologique, dans le sillage de Wall Street.

Les banques japonaises progressent par ailleurs grâce aux paris croissants sur une hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon (BoJ) le mois prochain.

En Chine, les actions ont été soutenues par les fabricants de puces électroniques et le secteur lié à l'IA, tandis que les difficultés financières du promoteur immobilier Vanke ont déclenché une vague de ventes d'actions immobilières qui a pesé sur le marché.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a pris 0,29% et le CSI 300 des grandes capitalisations s'est retourné à la baisse pour clôturer sur un recul de 0,05%%.

La Bourse de Hong Kong recule de 0,04%.

L'entreprise immobilière China Vanke a reculé de plus de 7% après avoir annoncé qu'elle cherchait à reporter pour la première fois le remboursement d'une obligation.

CHANGES / TAUX

Le dollar se déprécie face aux anticipations croissantes d'une baisse des taux de la Fed, tandis que le yen se raffermit légèrement, les investisseurs restant attentifs à une éventuelle intervention de Tokyo après des semaines de déclarations des autorités visant à freiner la chute incessante de la devise.

Le billet vert perd ainsi 0,02% face à un panier de devises de référence, tandis que le yen progresse de 0,1% à 156,23 pour un dollar.

La devise japonaise s'est dépréciée depuis le début du mois d'octobre, dans un contexte marqué par les inquiétudes quant au fait que les plans de dépenses du gouvernement nécessiteront d'importants emprunts, et par les doutes quant au calendrier de la prochaine hausse des taux d'intérêt. Le projet d'augmentation des dépenses de la nouvelle Première ministre a par ailleurs suscité de nouvelles mises en garde de la part de Fitch Ratings concernant les risques pesant sur la note souveraine du pays.

L'euro recule de 0,03% à 1,1591 dollar et la livre sterling grappille 0,01% face au billet vert, au lendemain de la présentation du budget britannique, qui a soulagé les craintes des investisseurs.

"La réaction du marché a été globalement assez positive, la chancelière Reeves ayant annoncé une augmentation de la marge de manoeuvre budgétaire supérieure aux prévisions", signalent les analystes de Deutsche Bank.

Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 0,6 point de base à 2,6680% dans les premiers échanges, tandis que les deux ans grappille 0,2 point de base à 2,0283%.

Le marché obligataire est fermé jeudi aux Etats-Unis.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent jeudi, les opérateurs surveillant les progrès sur le dossier ukrainien qui pourrait ouvrir la voie à la levée des sanctions occidentales contre le brut russe, dans une séance d'échanges faible en raison de la Thanksgiving.

Le Brent recule de 0,22% à 62,99 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,29% à 58,48 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Crédit au secteur privé novembre n.p +2,9%

EZ 10h00 Indice du sentiment novembre 97,0 96,8

économique en zone euro

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)