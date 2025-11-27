JPMorgan va construire une nouvelle tour dans le quartier de Canary Wharf à Londres

par Iain Withers

JPMorgan JPM.N a annoncé jeudi la construction d'une nouvelle tour dans le quartier financier de Canary Wharf, situé à l'est de Londres, qui constituera le plus grand bureau de la banque américaine en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le nouveau bâtiment, qui pourra accueillir jusqu'à 12.000 personnes, contribuera à hauteur de 9,9 milliards de livres (11,3 milliards d'euros) sur six ans à l'économie locale, y compris le coût de la construction, et créera 7.800 emplois, a annoncé JPMorgan.

Reuters avait rapporté l'an dernier que la banque américaine étudiait différentes options pour son siège social à Londres. Parmi les options, elle envisageait également de moderniser sa tour actuelle à Canary Wharf et de déménager dans le quartier plus central de la City.

L'annonce de cet investissement intervient au lendemain de la présentation très attendue du budget du gouvernement travailliste.

"La priorité accordée par le gouvernement britannique à la croissance économique a été un facteur déterminant dans notre décision", a déclaré jeudi le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon. La veille, il avait publiquement apporté son soutien au budget britannique dans une rare prise de parole sur le sujet.

(Version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)