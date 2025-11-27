 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 087,40
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

JPMorgan va construire une nouvelle tour dans le quartier de Canary Wharf à Londres
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 08:55

par Iain Withers

JPMorgan JPM.N a annoncé jeudi la construction d'une nouvelle tour dans le quartier financier de Canary Wharf, situé à l'est de Londres, qui constituera le plus grand bureau de la banque américaine en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le nouveau bâtiment, qui pourra accueillir jusqu'à 12.000 personnes, contribuera à hauteur de 9,9 milliards de livres (11,3 milliards d'euros) sur six ans à l'économie locale, y compris le coût de la construction, et créera 7.800 emplois, a annoncé JPMorgan.

Reuters avait rapporté l'an dernier que la banque américaine étudiait différentes options pour son siège social à Londres. Parmi les options, elle envisageait également de moderniser sa tour actuelle à Canary Wharf et de déménager dans le quartier plus central de la City.

L'annonce de cet investissement intervient au lendemain de la présentation très attendue du budget du gouvernement travailliste.

"La priorité accordée par le gouvernement britannique à la croissance économique a été un facteur déterminant dans notre décision", a déclaré jeudi le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon. La veille, il avait publiquement apporté son soutien au budget britannique dans une rare prise de parole sur le sujet.

(Version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
307,870 USD NYSE +1,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank