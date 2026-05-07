PREATONI GROUP : PREATONI Group annonce son transfert sur Euronext Growth le 11 mai 2026

Paris, le 7 mai 2026

PR EATONI Group (ISIN : FR001400WXE7) , groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation d 'actifs hôteliers et dans le développement immobilier résidentiel annonce avoir obtenu l'avis favorable d'Euronext en vue d'un transfert de cotation de ses actions sur Euronext Growth Paris, à compter du 11 mai 2026.

Ce transfert sur Euronext Growth, dont le projet a été autorisé par l'Assemblée Générale Mixte réunie le 16 janvier 2026, et conformément aux dispositions de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier, s'inscrit dans une volonté de renforcer la visibilité et l'attractivité de la Société auprès d'un nombre croissant d'investisseurs.

Elle s'accompagne d'actions en faveur de la liquidité du titre, notamment :

La mise en œuvre d'un contrat de liquidité, effectif dès le 1 er jour de cotation sur Euronext Growth, conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI) et confié à Allinvest Securities afin de fluidifier les transactions sur le titre [1] ;

jour de cotation sur Euronext Growth, conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI) et confié à Allinvest Securities afin de fluidifier les transactions sur le titre [1] ; Le passage en cotation continue effectif dès le 1 er jour de cotation sur Euronext Growth.

PREATONI Group, un groupe familial engagé dans une trajectoire de croissance durable

PREATONI Group est un groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation d'actifs dans l'Hôtellerie/Tourisme et le Développement immobilier. Dans le cadre de ses activités d'Hôtellerie/Tourisme, PREATONI Group exploite principalement deux resorts , à Charm el Sheikh (Egypte) et en Sicile dans la région de Palerme. Le Groupe développe également des projets immobiliers de réhabilitation et de création de quartiers résidentiels dans les pays baltes. Porté par une vision entrepreneuriale ambitieuse, et fort de plus de 30 ans d'expérience, PREATONI Group s'appuie sur un modèle d'investissement original et créateur de valeur.

En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 106,2 M€, en très forte croissance de +58,0% par rapport à 2024, couplé à un EBITDA [2] de 25,3 M€ (contre 1,9 M€ en 2024). La marge d'EBITDA consolidée était de 23,8% en 2025 (contre 2,9% un an plus tôt).

Pour les trois prochaines années (2026-2028), le Groupe vise une croissance de son chiffre d'affaires à un rythme annuel moyen supérieur à 5 % sur la période (TCAM) couplé à une marge d'EBITDA supérieure à 20%, sauf perturbations géopolitiques importantes.

Informations de cotation

Le code ISIN d'identification des actions PREATONI Group reste inchangé ( FR001400WXE7 ) et le mnémonique devient ALPG . Par ailleurs, l'action PREATONI Group reste éligible au dispositif PEA-PME ETI fixé par l'article L.221- 32- 2 du Code monétaire et financier.

Le Document d'Information élaboré dans le cadre de ce transfert de cotation sur Euronext Growth Paris est accessible sur le site Internet de la Société ( lien ).

PREATONI Group est accompagné par Allinvest Securities en tant que listing sponsor.

Calendrier du transfert

6 mai 2026 Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth Paris 7 mai 2026 Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions PREATONI Group sur Euronext Access +

Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions PREATONI Group sur Euronext Growth Paris

Diffusion d'un communiqué de presse par la Société et mise en ligne du document d'information 7 mai 2026 Dernier jour de cotation des actions PREATONI Group sur Euronext Access + 11 mai 2026 Radiation des titres d'Euronext Access + Paris

Début de la cotation des actions PREATONI Group sur Euronext Growth Paris

A propos de PREATONI Group

Créé et développé par Ernesto Preatoni, PREATONI Group est un groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation de resorts touristiques, principalement en Egypte et en Italie, et dans le développement immobilier résidentiel dans les Pays Baltes. Inspiré par l'esprit pionnier de son fondateur, Ernesto Preatoni, PREATONI Group, est un groupe immobilier coté unique intégrant un modèle original de développement et fortement créateur de valeur. Le Groupe compte plus de 1 500 collaborateurs dans le monde. PREATONI Group, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Growth (code ISIN : FR001400WXE7).

WWW.PREATONIGROUP.COM

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Relations presse

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dschwartz@actus.fr

T: 01 53 67 36 35

[1] Pour rappel, un contrat de liquidité avait déjà été mis en œuvre lors de la cotation sur Euronext Access + ( cf communiqué du 5 février 2026 )

[2] Résultat des activités opérationnelles – Amortissements, dépréciations et provisions