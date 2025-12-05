 Aller au contenu principal
Praxis bondit suite à une rencontre positive avec la FDA pour un médicament contre les tremblements et au succès d'un essai sur l'épilepsie
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Praxis Precision Medicines PRAX.O augmentent de 31% à 249,27 $ avant le marché

** La société a déclaré jeudi en fin de journée que la FDA américaine avait accepté la NDA pour son médicament contre les tremblements, l'ulixacaltamide

** NDA est l'abréviation de "New Drug Application" (demande de nouveau médicament)

** La société a également annoncé des résultats intermédiaires positifs pour son traitement rare contre l'épilepsie, la relutrigine

** « Les vérifications préliminaires suggèrent que les ventes maximales pourraient dépasser 2,5 milliards de dollars et que des catalyseurs significatifs sont à venir, y compris l'acceptation de la NDA et l'approbation potentielle en 2026. » - Jefferies

** L'ulixacaltamide de la société a montré des avantages significatifs pour le tremblement essentiel, une condition causant des tremblements involontaires

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 147 % depuis le début de l'année

