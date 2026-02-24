Pratt & Whitney, unité de RTX, investit 200 millions de dollars dans une forge de Géorgie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction de la syntaxe du nom de l'entreprise au paragraphe 1)
RTX RTX.N a déclaré mardi que sa filiale Pratt & Whitney investira 200 millions de dollars pour étendre les capacités et l'empreinte de son usine Columbus Forge à Columbus, en Géorgie, qui soutient les programmes de moteurs commerciaux et militaires.
