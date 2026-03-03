Football: L'Iran s'interroge sur sa participation au Mondial 2026

Tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

L'Iran s'interroge sur sa participation à la ‌Coupe de monde de football 2026, qui se tiendra cet été aux Etats-Unis, au Canada et ​au Mexique, après que Washington, aidé d'Israël, a déclenché samedi des attaques aériennes sur le pays, une opération militaire toujours en cours.

Mehdi Taj, président de la fédération de football iranienne, a déclaré ​que ces attaques n'étaient pas de bon augure pour le Mondial, qui se tient du 11 juin au 19 juillet, sans ​pour autant suggérer qu'un boycott de l'événement était ⁠à l'ordre du jour.

"Ce n'est pas possible de dire exactement ce qu'il en ira, ‌mais il y aura certainement une réponse. (La situation) sera sûrement étudiée par les plus hauts responsables sportifs du pays et il y aura une décision sur ​ce qui se passera ensuite", a-t-il ‌déclaré lundi sur la chaîne de télévision iranienne IRIB Channel 3.

L'Iran ⁠s'est qualifié l'an dernier pour sa quatrième Coupe de monde consécutive et, lors du tirage de décembre dernier, le pays a été placé dans le groupe G, aux côtés de la Belgique, ⁠de l'Egypte et de ‌la Nouvelle-Zélande.

Il est prévu que l'Iran joue ses trois matchs de poule aux ⁠Etats-Unis, deux à Los Angeles et un à Seattle.

En près de 100 ans d'histoire, il ‌n'est jamais arrivé qu'un pays qui s'est qualifié pour la phase finale d'une ⁠Coupe de monde décide au bout du compte de ne pas y ⁠participer.

Si jamais l'Iran prenait ‌une telle décision, la fédération internationale de football (FIFA) devrait logiquement trouver un remplacement pour le pays ​puisque la compétition est basée sur un total ‌de 48 participants. Interrogé au sujet d'une telle éventualité, la FIFA n'a pas répondu à une demande de commentaire dans ​l'immédiat.

Le seul cas qui pourrait être rapproché d'un possible cas iranien remonte à l'Euro 1992 quand l'ex-Yougoslavie, en pleine guerre civile, a, juste avant le début du tournoi, été exclue ⁠par la FIFA et l'UEFA de toute compétition à la suite de sanctions prises par l'Onu à l'encontre du pays.

L'ex-Yougoslavie avait alors été remplacée par le Danemark, qui avait terminé deuxième dans le groupe de qualification au tournoi et qui l'a ensuite emporté pour la seule et unique fois de son histoire.

(Michael Church et Shrivathsa Sridhar, rédigé par Nick Mulvenny, version française Benoit Van ​Overstraeten, édité par Augustin Turpin)