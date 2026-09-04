Pratt & Whitney (RTX) investit sur un site en Pologne

Pratt & Whitney, la filiale de RTX spécialisée dans les moteurs d'avions, annonce investir 25 MUSD (95 MPLN) pour agrandir son usine de fabrication de Niepolomice, en Pologne, dédiée à la production d'ensembles tubulaires complexes pour moteurs commerciaux et militaires.

Les nouvelles capacités du site devraient être opérationnelles en 2028, créant plus de 120 emplois et contribuant à répondre à la demande croissante de moteurs commerciaux et militaires. L'investissement bénéficie du soutien du gouvernement polonais.

L'usine de Niepolomice fournit déjà des composants de précision pour plusieurs types de moteurs, notamment le moteur Pratt & Whitney GTF équipant des avions de ligne, le PW800 propulsant des jets d'affaires et le F135 équipant toutes les variantes du chasseur F-35 Lightning II.

Cet investissement complète celui de 100 MUSD récemment annoncé dans les installations de Pratt & Whitney à Rzeszow, en Pologne, qui vise également à augmenter la capacité de production et à ajouter des capacités avancées pour le traitement isotherme de pièces forgées destinées aux moteurs GTF, F135 et F100.

La Pologne représente la plus grande base d'investissements et d'emplois de RTX en dehors des Etats-Unis, avec plus de 9 500 salariés dans les activités de Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Raytheon dans le pays, souligne le groupe d'aéronautique et de défense.