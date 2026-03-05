 Aller au contenu principal
Prada prévoit de réduire ses points de vente et ses marques secondaires chez Versace
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 17:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Elisa Anzolin

Prada 1913.F prévoit d'augmenter les ventes à prix plein et de réduire les lignes secondaires de sa marque Versace récemment acquise, dont la première collection sous la direction du nouveau directeur créatif Pieter Mulier n'est attendue qu'en 2027.

Mulier, qui vient d'Alaia, propriété de Richemont, prendra ses fonctions en juillet et présentera son premier défilé au début de l'année 2027.

Entre-temps, le groupe fermera la ligne Versace Jeans et toutes les autres sous-marques de prêt-à-porter, a déclaré Andrea Bonini, directeur financier de Prada, aux analystes.

Prada s'efforcera plutôt de relancer la ligne haut de gamme Atelier Versace en se concentrant sur la haute couture et les projets spéciaux.

VENTES AU PRIX FORT

Prada réduira progressivement les canaux par lesquels Versace vend ses produits à des prix réduits, tels que les magasins d'usine, et limitera les campagnes de rabais en général.

Versace est actuellement l'une des entreprises du secteur les plus exposées aux magasins d'usine, une étude récente de Morgan Stanley estimant que plus de 30 % de ses ventes proviennent des magasins d'usine.

Selon Morgan Stanley, ses 62 magasins d'usine sont comparables aux 52 magasins de Ferragamo et aux 54 magasins de Burberry.

IMPACT DE VERSACE SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS DE PRADA

L'acquisition de Versace par Prada a pesé sur les marges bénéficiaires en 2025 et continuera à le faire au niveau opérationnel cette année, avec une amélioration attendue à partir de 2027.

Versace a enregistré une perte d'exploitation l'année dernière et l'objectif de Prada est de limiter la perte d'exploitation attendue cette année à un "chiffre à deux chiffres".

Versace nécessitera des investissements supplémentaires, mais le groupe espère également réaliser des économies grâce à l'intégration de son ancien rival.

Versace a déclaré un chiffre d'affaires de 684 millions d'euros en 2025, et Prada s'attend à ce que les ventes diminuent d'un taux moyen à un chiffre à taux de change constants en 2026.

