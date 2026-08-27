« Practical Magic 2 » revient pour célébrer la solidarité entre sœurs et passer le relais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hanna Rantala

Sandra Bullock et Nicole Kidman se retrouvent pour reprendre les rôles des sœurs sorcières maudites Sally et Gillian Owens dans « Practical Magic 2 », une suite qui sort en salles près de trois décennies après le film original.

« Practical Magic » avait reçu un accueil mitigé lors de sa sortie en 1998, mais s’est forgé au fil des ans une véritable communauté de fans.

Cette suite tant attendue se concentre sur les défis intergénérationnels de cette famille dotée de pouvoirs magiques. Stockard Channing et Dianne Wiest reprennent leurs rôles des tantes excentriques Frances et Jet, tandis que Joey King et Maisie Williams incarnent les filles de Sally, Kylie et Antonia.

Bullock et Kidman ont également produit le film, qui marque le retour de Bullock à l’écran après une pause de quatre ans.

« C’est assez extraordinaire de pouvoir faire revivre cette histoire. Si on nous avait dit il y a 28 ans qu’en tant que femmes, nous serions encore capables de tenir le rôle principal dans un grand film de studio et d’en porter le poids, nous ne l’aurions pas cru », a déclaré Kidman lors de la première européenne du film à Londres mercredi. « Nous espérons passer le relais à nos adorables petites sorcières et, en même temps, c’est tellement agréable de rester sous les feux de la rampe. »

Se déroulant environ 25 ans après les événements du film original, cette suite suit les femmes de la famille Owens alors qu’elles unissent leurs forces pour briser le sortilège qui les prive d’amour.

Ces retrouvailles se sont déroulées sans encombre, « comme de la soie qui se déroule d’une bobine », ont déclaré Channing et Wiest, et tout cela grâce aux fans.

«Ce sont eux qui ont réclamé ce projet. Tout cela répond à une demande populaire», a déclaré Channing.

«Cela ne se serait pas produit sans ce mouvement de fond. Et cela tient en partie au fait que les femmes se soutiennent entre elles, qu’elles s’unissent comme des sœurs », a ajouté Wiest.

La suite est adaptée du roman d’Alice Hoffman publié en 2021, « The Book of Magic », et met également en scène Lee Pace, Xolo Maridueña et Solly McLeod. Réalisée par la cinéaste danoise primée Susanne Bier, elle ne trahit pas « l’esprit » du premier film, a déclaré Bullock.

« Il y avait là quelque chose qui doit se perpétuer à chaque génération, et s’il y a un troisième volet, cela doit toujours être présent: le respect de cette atmosphère, la dynamique entre nous deux, l’humour, le fait de ne pas avoir peur d’aborder les moments sombres et tragiques, et il y a beaucoup d’amour sans complexe. Il n’y a rien de gênant à s’apprécier et à s’aimer sincèrement », a déclaré Sandra Bullock.

« Practical Magic 2 » sortira dans les salles du monde entier le 9 septembre.