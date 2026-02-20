PPL prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations pour 2026 et revoit son plan de dépenses à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PPL Corp PPL.N a annoncé vendredi un bénéfice annuel inférieur aux attentes, mais a augmenté de 15 % son plan de dépenses d'investissement sur quatre ans, alors que l'entreprise se prépare à répondre à l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données.

Les services publics américains ont ajouté des milliards de dollars à leurs budgets de dépenses en capital alors qu'ils font face à des conditions météorologiques extrêmes tout en répondant à des demandes massives de nouvelles capacités de production d'énergie alimentées par des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et à la crypto-monnaie.

PPL a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser 23 milliards de dollars de 2026 à 2029 en investissements en capital pour construire de nouvelles capacités de production et étendre les réseaux de transmission. Ce chiffre est à comparer avec son précédent budget d'investissement quadriennal de 20 milliards de dollars jusqu'en 2028.

Cependant, alors que les services publics augmentent leurs dépenses en centrales électriques, câbles et autres infrastructures électriques pour répondre à la demande, les inquiétudes grandissent quant à l'augmentation des factures d'électricité des clients.

Le directeur général Vincent Sorgi a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce que la coentreprise de la société avec Blackstone Infrastructure réduise les coûts de gros de l'électricité pour ses clients et construise de nouvelles ressources de production sur le marché PJM.

L'année dernière, PPL a formé une coentreprise avec Blackstone Infrastructure pour construire des centrales au gaz naturel destinées à alimenter des centres de données dans le cadre d'accords de services énergétiques à long terme.

Vincent Sorgi a déclaré que la société d'électricité s'efforcerait de faire en sorte que les factures d'électricité soient abordables, ce qui implique de "connecter les grandes charges aux réseaux de transmission et de développer de nouveaux tarifs pour les grandes charges afin de protéger et, en fin de compte, de réduire les coûts de transmission pour les autres clients"

Les actions de la compagnie d'électricité ont chuté de plus de 2 % dans les échanges avant bourse.

La société basée à Allentown, en Pennsylvanie, a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice ajusté par action compris entre 1,90 $ et 1,98 $ en 2026, dont le point médian a manqué les estimations des analystes de 1,95 $, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre s'est élevé à 41 cents par action, ce qui correspond aux attentes des analystes.