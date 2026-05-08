PPL en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** L'action du fournisseur d'électricité PPL Corp

PPL.N progresse de 1,4 % à 37,25 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à la hausse des tarifs de détail dans certains segments

** Le bénéfice trimestriel de son segment du Kentucky a augmenté de 16,7 % pour atteindre 35 cents par action

** La société affiche un bénéfice ajusté de 63 cents par action, contre une estimation moyenne des analystes de 62 cents par action

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 5 % depuis le début de l'année