PPG Industries nomme Jamie Beggs au poste de directrice financière

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Le fabricant de peintures et de revêtements PPG Industries PPG.N a nommé mardi Jamie Beggs au poste de directrice financière, à compter du 6 juillet.

Mme Beggs succédera à Vincent Morales, qui avait précédemment annoncé son intention de prendre sa retraite et quittera ses fonctions à la même date. Elle rendra compte au président-directeur général Timothy Knavish, a indiqué la société.

PPG doit publier ses résultats financiers plus tard dans la journée de mardi.