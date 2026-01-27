PPG Industries anticipe des marchés européens et industriels faibles en 2026 après des bénéfices du T4 inférieurs aux attentes

Le fournisseur mondial de peinture PPG Industries PPG.N a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que la demande en Europe et dans l'ensemble des marchés industriels mondiaux reste faible au cours de l'année à venir, après que l'entreprise ait manqué les attentes de Wall Street en matière de bénéfices pour le quatrième trimestre.

La hausse des coûts des matières premières et de l'énergie, ainsi qu'un environnement macroéconomique incertain, ont pesé sur la demande de sociétés telles que PPG, qui desservent un large éventail de marchés finaux tels que l'automobile, le bâtiment et la construction.

L'activité manufacturière américaine a chuté à son plus bas niveau depuis 14 mois au quatrième trimestre, les nouvelles commandes se contractant davantage et les coûts des intrants augmentant, le secteur continuant de subir les effets des droits de douane à l'importation du président Donald Trump.

Le ralentissement de la construction et des achats de logements a réduit la demande de matériaux de construction tels que les peintures et les revêtements, ce qui a pesé sur les résultats d'entreprises telles que PPG Industries.

L'entreprise s'attend également à ce que la croissance des bénéfices soit plus marquée au second semestre de 2026, avec une croissance en pourcentage nulle ou à un faible chiffre au premier semestre de l'année, et augmentant à un chiffre élevé au second semestre de l'année.

PPG prévoit des économies de 50 millions de dollars en 2026 grâce à la consolidation de ses activités de fabrication en Europe et à d'autres réductions structurelles.

Toutefois, le chiffre d'affaires net total a augmenté pour atteindre 3,91 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 3,73 milliards de dollars il y a un an.

Les ventes nettes du segment des revêtements de performance de PPG ont augmenté pour atteindre 1,32 milliard de dollars au cours du trimestre octobre-décembre, contre 1,26 milliard de dollars l'année précédente, tandis que les ventes du segment des revêtements industriels ont augmenté de 3,47 % pour atteindre 1,64 milliard de dollars, grâce à des prix de vente plus élevés et à un effet de change favorable, bien que des volumes de vente plus faibles aient limité le gain.

La société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, a déclaré un bénéfice ajusté de 1,51 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,58 $ par action, selon les données compilées par LSEG.