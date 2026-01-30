 Aller au contenu principal
Le bénéfice net de Swatch Group plonge à 25 millions CHF en 2025
information fournie par Boursorama avec AFP 30/01/2026 à 08:45

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe Swatch a vu son bénéfice net plonger à 25 millions de francs suisses (27 millions d'euros) en 2025, contre 219 millions de francs l’année précédente, plombé par ses activités de production de pièces d'horlogerie.

Son chiffre d'affaires s'est contracté 5,9% par rapport à l'année précédente, à 6,28 milliards de francs, a annoncé l'horloger suisse dans un communiqué, évoquant une meilleure performance durant la seconde moitié de l'année avec une "forte accélération au cours du quatrième trimestre".

Hors effets de change, ses ventes se sont repliées de 1,3%.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 127 millions de francs de bénéfice et 6,15 milliards de francs de chiffre d'affaires.

Le groupe, connu pour ses montres en plastique multicolores mais aussi propriétaire d'autres marques, dont Tissot, Longines et Omega, a attribué la chute de sa rentabilité à ses activités de production sur fond de "baisse des commandes de tiers" ainsi que des besoins pour ses propres marques.

Le groupe fabrique des montres mais aussi des pièces d'horlogerie comme des aiguilles ou des mouvements horlogers qu'il fournit également à d'autres entreprises horlogères.

"Le maintien des capacités de production est très important pour répondre à la dynamique positive observé au deuxième semestre", a défendu le groupe dans un communiqué qui explique avoir "maintenu sa stratégie délibérée de ne pas procéder à des licenciements".

En 2025, le secteur de l'horlogerie dans son ensemble a été secoué par une chute de la demande en Chine auxquels se sont ajoutés les droits de douane aux Etats-Unis. En 2025, les exportations horlogères ont diminué de 1,7% à 25,6 milliards de francs, selon les statistiques publiées jeudi par la fédération horlogère, alignant une deuxième année de repli.

Au vu de l'accélération des ventes observée durant le dernier trimestre, Swatch Group dit s'attendre à "une évolution très positive du chiffre d’affaires et des volumes pour 2026", qui permettra de "réduire massivement" les pertes dans la production et "d'améliorer substantiellement la profitabilité du groupe".

