Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi avant une nouvelle série de résultats et d'indicateurs sur la croissance économique, tandis que les investisseurs restent attentifs à l'annonce du nom du successeur de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévue plus tard dans la journée.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse ‍de 0,39% pour le CAC 40 parisien, de 0,54% pour le Dax à Francfort, de 0,06% pour le FTSE à Londres et de 0,58% pour l'EuroStoxx 50.

Le Stoxx 600 est vu sur un gain de 0,35%.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il prévoyait de dévoiler vendredi le nom du successeur de Jerome Powell, dont le mandat à la tête de la banque centrale expire en mai prochain. Cette annonce mettrait fin à des mois de spéculations, dans un contexte de relations ‌difficiles entre la Maison blanche et l'actuel titulaire du poste.

Le nom de Kevin Warsh, ancien gouverneur de l'institution, arrive en tête des prédictions après avoir, selon une source, rencontré Donald Trump jeudi à la Maison blanche.

Il est considéré comme un partisan d'une baisse des taux d'intérêt, une question au coeur des critiques virulentes de Donald Trump à l'égard de Jerome Powell, que le président américain juge trop lent.

Kevin Warsh est également vu comme l'un des ​choix les moins radicaux parmi les différents candidats et plus prudent que les autres en matière de relance monétaire massive.

Damien Boey, stratège en gestion de portefeuille chez Wilson Asset Management, signale que Kevin Warsh a déclaré par ⁠le passé qu'il préférait des taux plus bas. "Mais la contrepartie qu'il offre à des taux plus bas est qu'il souhaite que la Fed réduise son bilan", ajoute-t-il.

"Warsh sera considéré comme quelqu'un qui peut, d'une certaine manière, rester indépendant, et non comme quelqu'un susceptible de se plier aux volontés de Trump", a pour sa part déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie pour ANZ.

Aux ⁠États-Unis également, trois mois après le "shutdown" de l'automne, le président Donald Trump a dit avoir trouvé ‍jeudi un accord budgétaire afin d'éviter une nouvelle fermeture de l'administration. Ce compromis permettrait de dissocier le débat sur les politiques de contrôle de l'immigration d'un vaste programme ⁠de financement que les élus souhaitaient adopter avant vendredi minuit.

Les investisseurs surveillent également ce vendredi les tensions entre Washington et Téhéran, des responsables américains ayant déclaré que le locataire de la Maison blanche étudiait plusieurs options d'intervention en Iran. Jeudi, Donald Trump a dit envisager des discussions avec le régime, sans fournir plus de détails.

En Europe, les investisseurs attendent une nouvelle série de résultats d'entreprises ainsi que des indicateurs économiques de premier ordre, notamment les estimations de croissance de la zone euro pour ​le dernier trimestre de 2025.

En France, l'économie a ralenti au quatrième trimestre, montre la première estimation publiée vendredi par l'Insee, qui cite un ralentissement de la demande intérieure finale, compensé par une légère accélération de la consommation des ménages.

La technologie devrait rester sous surveillance après les résultats décevants de l'Allemand SAP et le plongeon de Microsoft à New York la veille.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones marquant une légère ⁠hausse, alors que les investisseurs ont été préoccupés par les résultats de géants technologiques, s'interrogeant sur les bénéfices des lourds investissements déployés dans l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a gagné 0,11%, le S&P-500, plus large, a perdu ​0,13%, et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,72%.

Microsoft a plongé de 10% pour avoir publié un chiffre d'affaires considéré comme insuffisant par les ​investisseurs, déçus de ne pas récolter plus vite les fruits ​des dépenses massives effectuées pour l'IA.

Meta a en revanche terminé en hausse de 10,4%, au lendemain de prévisions solides et de l'annonce d'un relèvement de 73% de ses dépenses d'investissement annuelles.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a fini en légère baisse (-0,1%) après ​une séance volatile marquée par des prises de bénéfices.

En Chine, la baisse des cours de l'or a déclenché une vague de ventes ⁠généralisée, tandis que les médias d'État mettaient en garde contre les opérations spéculatives.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a reculé de 1%, tandis que le SSE Composite de Shanghaï a perdu 0,96%.

La Bourse de Hong Kong perd 2,03%. L'action CK Hutchison Holdings plonge de 4,68% alors que la Cour suprême du Panama a annulé jeudi soir les contrats de concession détenus par une filiale du groupe le long du canal, jugeant qu'ils étaient contraires à la Constitution.

TAUX / CHANGES

Le dollar et les rendements obligataires progressent vendredi après que le président américain a déclaré son intention d'annoncer dans la journée le nom du candidat à la tête de la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 4 points de base à 4,2673%. Le deux ans affiche un gain ‌de 2 points de base à 3,5715%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans prend 1,1 point de base à 2,8414%. Le deux ans a également ouvert en légère hausse à 2,0633%.

Le dollar s'apprécie de 0,27% face à un panier de devises de référence et regagne un peu du terrain perdu ces derniers jours.

L'euro perd à son tour 0,43% à 1,1917 dollar.

Le bitcoin recule à son plus bas niveau en deux mois face à la hausse du dollar et à la prudence qui règne avant que Donald Trump n'annonce son choix.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en nette baisse après avoir atteint la veille leur plus haut niveau depuis plusieurs mois sur fond d'une éventuelle attaque américaine contre l'Iran qui pourrait perturber l'approvisionnement.

Le Brent recule de 1,48% à 69,66 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,8% à 64,24 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 JANVIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h45 Emploi salarié T4 - 0,0%

DE 09h00 PIB (flash) T4

- sur un trimestre +0,2% 0,0%

- sur un an +0,3% +0,3%

EZ 10h00 PIB (flash) T4

- sur un trimestre +0,2% +0,3%

- sur un an +1,2% +1,4%

DE 13h00 Inflation harmonisée (flash) janvier

- ‌sur un mois -0,2% +0,2%

- sur un an +2,0% +2,0%

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)