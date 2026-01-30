Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA s'apprête à proposer aux compagnies aériennes et aux sociétés de leasing une version plus grande de son avion régional A220, en vue de lancer son développement cette année, ont déclaré jeudi des sources industrielles.

* EUTELSAT ETL.PA a déclaré jeudi que l'opération visant à céder ses infrastructures passives du segment sol n'aboutirait pas, les conditions suspensives n'ayant pas toutes été remplies. L'annonce qui impacte le ratio d'endettement net sur Ebitda attendu pour l'exercice en cours.

* DANONE DANO.PA a rappelé au moins trois lots de son lait infantile Aptamil en Allemagne, selon une lettre adressée jeudi à un grossiste, le groupe alimentaire français s'efforçant de contenir les craintes suscitées par une possible contamination qui touche également Nestlé et Lactalis.

* ELIS ELIS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de près de 4,8 milliards d'euros en 2025, en hausse organique de 3,8%, le spécialiste des services de nettoyage citant une année "record".

* ALTEN LTEN.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en décroissance organique de 4,5% pour l'ensemble de l'année 2025 mais d'un quatrième trimestre meilleur que prévu.

* WORLDLINE WLN.PA a annoncé jeudi soir la mise en oeuvre d'une réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions.

* CARREFOUR CARR.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* ADIDAS ADSGn.DE - Le fabricant allemand de vêtements de sport a annoncé jeudi le lancement d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 milliard d'euros grâce à un chiffre d'affaires record en 2025 qui ont bénéficié de la stabilité des prix face aux droits de douane américains.

* ELECTROLUX ELUXb.ST - Le fabricant d'appareils électroménagers a fait état vendredi d'un bénéfice d'exploitation supérieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, tout en signalant que la pression concurrentielle avait été forte dans toutes les régions.

* SWATCH UHR.S a publié vendredi un chiffre d'affaires en hausse de 4,7% à taux de change constants au titre de son second semestre, bénéficiant d'une forte accélération au quatrième trimestre.

* CAIXABANK CABK.MC a fait état vendredi d'un recul de 2,9% de son bénéfice net au quatrième trimestre, le groupe espagnol citant l'impact d'une taxe bancaire et d'une baisse des revenus liés aux prêts due à la baisse des taux d'intérêt.

* SIGNIFY LIGHT.AS - Le spécialiste néerlandais de l'éclairage annoncé jeudi des mesures de réduction des coûts de 180 millions d'euros et une révision approfondie de ses activités, après avoir publié des résultats annuels inférieurs aux prévisions.

* SKF SKFb.ST - Le fabricant suédois de roulements industriels a publié vendredi des résultats conformes aux attentes pour le quatrième trimestre, grâce à une hausse des prix et à une baisse des coûts, et prévoit une légère augmentation de son chiffre d'affaires à périmètre constant pour le premier trimestre 2026.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)