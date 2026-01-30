Caixabank: Le bénéfice net recule au 4e trimestre avec la taxe bancaire

PHOTO DE FICHIER : Le logo de CaixaBank est visible dans une agence bancaire de CaixaBank, à Malaga

Caixabank a fait état vendredi d'un recul de 2,9% de ‍son bénéfice net au quatrième trimestre, le groupe espagnol citant l'impact d'une taxe bancaire et d'une baisse des ‌revenus liés aux prêts due à la baisse des taux d'intérêt.

La première banque d'Espagne en termes ​d'actifs nationaux a affiché un bénéfice net de ⁠1,49 milliard d'euros pour la période d'octobre à décembre, contre 1,43 milliard d'euros prévu ⁠en moyenne par ‍les analystes, après une charge de 166 ⁠millions d'euros.

Pour l'ensemble de l'année 2025, le bénéfice net a augmenté de 1,8% par rapport à l'année ​précédente, pour atteindre 5,89 milliards d'euros. Les analystes tablaient en moyenne sur 5,82 milliards d'euros.

Le revenu net d'intérêt (RNI) ⁠de la banque, qui mesure les revenus ​des prêts moins les coûts des dépôts, ​a baissé ​de 1% par rapport à la même période l'année ​dernière, pour s'établir à ⁠2,72 milliards d'euros, conformément aux prévisions.

Il a toutefois augmenté de 1,5% par rapport au trimestre précédent grâce à la maîtrise des coûts des dépôts et au ralentissement ‌du rythme de révision des taux des prêts, dû à la stabilisation des taux d'intérêt après que la BCE a maintenu son taux directeur inchangé en décembre.

(Rédigé par Jesús Aguado ; version française Etienne Breban ; édité ‌par Augustin Turpin)