Poxel publie son rapport financier pour le premier trimestre 2020 et dresse son bilan d'activité

POXEL SA (Euronext - POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), dresse aujourd'hui un bilan d'activité et publie sa position de trésorerie et son chiffre d'affaires du premier trimestre clos au 31 mars 2020.



Prochaines présentations de la Société et participations à des évènements

o Jefferies Virtual Healthcare Conference, du 2 au 4 juin 2020

o BIO Digital (BIO International Convention), du 8 au 12 juin 2020



Prochain communiqué financier : résultats du deuxième trimestre 2020 attendus le 21 juillet 2020