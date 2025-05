Poxel publie son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2025 et fait le point sur sa situation

• Les ventes brutes consolidées de TWYMEEG® au Japon pour l'exercice fiscal 2024 de Sumitomo Pharma ont atteint 7,6 milliards de yens (47,2 millions d'euros), en ligne avec les dernières prévisions de Sumitomo Pharma

• Pour son exercice fiscal 2025, Sumitomo Pharma prévoit des ventes brutes de TWYMEEG® de 11,2 milliards de yens (69,4 millions d'euros), soit une augmentation de 47% par rapport aux ventes de l'exercice fiscal 2024

• Au cours de l'exercice 2024, Poxel a commencé à recevoir des redevances de 10% sur les ventes nettes de TWYMEEG®, et prévoit de percevoir pour l'exercice fiscal 2025 des redevances croissantes à deux chiffres ainsi que des paiements supplémentaires basés sur l'atteinte de seuils de ventes contractuels

• Une approbation réglementaire a été octroyée le 8 avril 2025 par l'Agence des produits Pharmaceutiques et des Dispositifs médicaux (PMDA) au Japon permettant à Sumitomo Pharma de débuter immédiatement la promotion de l'utilisation de TWYMEEG® (Imeglimine) chez les patients diabétiques de type 2 souffrant d'insuffisance rénale modérée à sévère

• Discussions en cours avec 1/ les créanciers pour assurer la continuité d'exploitation de la Société et 2/ des partenaires potentiels pour le développement du portefeuille de produits