Poxel publie son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre 2026 et annonce le report de la publication des comptes 2025

• Les ventes nettes consolidées de TWYMEEG® au Japon pour le 2ème trimestre 2026 ont atteint 2,9 milliards de yens (15,5 millions d'euros1), en croissance de 32% par rapport au 2ème trimestre 2025.

• Les ventes nettes consolidées de TWYMEEG® au Japon pour le 1er semestre 2026 ont atteint 5,2 milliards de yens (28,2 millions d'euros1), en croissance de 34% par rapport au 1er semestre 2025.

• Sumitomo Pharma anticipe que les ventes nettes de TWYMEEG® franchiront le seuil des 10 milliards de yens sur l’exercice 2026 de Sumitomo Pharma2. A l’atteinte de ce palier, POXEL recevra un bonus contractuel de 1 milliard de yens (5,5 millions d'euros1) ; le taux de redevances passera de 10 à 12 %.

• Poxel a réalisé un chiffre d’affaires de 1,237 k€ au 2ème trimestre 2026.

• Par ailleurs, Poxel annonce le report de la publication de ses comptes 2025.