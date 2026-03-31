Poxel annonce la cession du PXL770 à la société Scynexis pour un montant total pouvant atteindre jusqu’à 196 millions de dollars

• Le PXL770, activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate (AMPK), est un candidat médicament au stade clinique, ciblant les mécanismes sous-jacents de la polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD) en réduisant la croissance des kystes et la progression de la maladie

• Poxel recevra un paiement initial de 8 millions de dollars, auquel s’ajouteront des paiements à court terme pouvant atteindre 8 millions de dollars liés à des étapes de développement, et des paiements jusqu’à 180 millions de dollars liés à des jalons commerciaux

• Une étude de phase 2 de preuve de concept chez des patients atteints d’ADPKD devrait débuter au quatrième trimestre 2026, avec une première revue d’efficacité attendue au second semestre 2027.



LYON, France, le 31 mars 2026 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et certaines maladies rares, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord définitif avec SCYNEXIS, Inc. (NASDAQ : SCYX), société de biotechnologie américaine cotée en bourse spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies innovantes pour les maladies rares sévères, portant sur la cession de son candidat médicament PXL770 (qui sera renommé SCY-770).