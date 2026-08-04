Powell Industries s'effondre après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au troisième trimestre

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4 août - ** Le titre du fournisseur d'équipements électriques Powell Industries POWL.O recule de plus de 14% à 188,15 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché ** Lundi, après la clôture du marché, POWL a publié un chiffre d'affaires de 312 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 9% en glissement annuel, mais inférieur aux estimations de Wall Street qui s'élevaient à 315,2 millions de dollars

** Le résultat net du troisième trimestre a progressé de 8% en glissement annuel, grâce à la hausse du chiffre d’affaires et à de solides marges brutes

** La marge brute trimestrielle s’est établie à 95 millions de dollars

** Quatre des six sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter"; leur objectif de cours médian est de 320 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la clôture d'hier, le titre affiche une hausse de 106,8%