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Poutine sur une île revendiquée par le Japon, Tokyo proteste
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 12:59
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(Actualisé avec réaction de la Première ministre japonaise, contexte)

Vladimir Poutine s'est rendu à Iturup, une île revendiquée par le Japon située à l'extrémité méridionale de l'archipel des Kouriles, près de l'île japonaise d'Hokkaido, ont rapporté jeudi les médias russes, une visite qui provoque la colère du gouvernement japonais.

Moscou et Tokyo n'ont jamais signé de traité de paix officiel après la capitulation du Japon à l'issue de la Seconde Guerre mondiale en raison de ce différend territorial non résolu concernant cet archipel, que les Japonais appellent les "Territoires du Nord".

L'URSS s'est par la suite rapidement emparée de cet ensemble d'îles maisle Japon continue de les revendiquer, faisant de leur restitution une condition préalable à la conclusion d’un traité de paix officiel qui permettrait de nouer des liens économiques plus étroits.

"Cela heurte les sentiments du peuple japonais et est absolument inacceptable", a déclaré la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, dans une allocution télévisée au sujet de la venue de Vladimir Poutine. "Nous espérons que la partie russe prendra pleinement conscience de la gravité de cette affaire."

Les relations entre le Japon et la Russie se sont détériorées après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine ordonnée par Vladimir Poutine en 2022. Le Japon s’est joint à d’autres pays pour condamner cette attaque et imposer des sanctions à la Russie.

La visite du président russe sur l’île intervient deux jours avant le 81e anniversaire de la capitulation du Japon qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale.

Dmitri Medvedev a été le premier président russe à se rendre sur ce territoire contesté, en 2010.

Jeudi, les ambassadeurs russe et chinois au Japon, Nikolai Nozdrev et Wu Jianghao, ont publié une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à s'opposer à toute tentative visant à réviser l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont également mis en garde contre une remilitarisation dans la région Asie-Pacifique, un discours qui fait écho au rejet par Moscou des revendications japonaises sur ces îles.

Au cours de son déplacement, que l'agence de presse TASS a décrit comme sa première visite dans cet archipel, Vladimir Poutine s'est rendu à l'usine de transformation de poisson de Yasny, après avoir supervisé des exercices navals dans l'Extrême-Orient russe.

Des images diffusées par la chaîne de télévision Vesti ont montré le président russe, vêtu d'un costume sombre, s'entretenir de la pêche avec deux interlocuteurs, observant deux thons et un flétan posés sur une table, avant de s'arrêter pour goûter des oeufs de poisson locaux.

"Quel temps magnifique vous avez ici, on se croirait dans une station balnéaire !", a déclaré Vladimir Poutine à des habitants de l'île.

Le ministre japonais des Affaires étrangères a vivement dénoncé cette visite.

"Les Territoires du Nord, y compris Etorofu (nom que donnent les Japonais à Iturup), font partie intégrante du territoire japonais, tant d’un point de vue historique qu’au regard du droit international", a déclaré Toshimitsu Motegi sur X. "Le Japon proteste vigoureusement contre cette visite."

(Rédigé par Jekaterīna Golubkova, Kiyoshi Takenaka, Kantaro Komiya et Tim Kelly à Tokyo ; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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