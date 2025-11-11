Poutine et le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev discuteront de projets gaziers et des sanctions américaines contre le pétrole russe, selon le Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine et le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev discuteront de projets gaziers et des retombées des sanctions américaines contre les compagnies pétrolières russes lors d'entretiens à Moscou mardi et mercredi, a déclaré le Kremlin.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Vladimir Poutine serait également désireux d'entendre parler des entretiens que Kassym-Jomart Tokaïev et d'autres dirigeants d'Asie centrale ont eus avec le président américain Donald Trump à Washington la semaine dernière.

"Si le président du Kazakhstan estime nécessaire d'informer notre président du contenu des contacts qu'il a eus à Washington, cela sera bien sûr extrêmement intéressant pour la partie russe", a déclaré Dmitri Peskov.

À la question de savoir si les deux dirigeants évoqueraient l'impact des sanctions américaines sur les majors pétrolières russes Lukoil et Rosneft, Dmitri Peskov a répondu: "Notre coopération économique et commerciale avec le Kazakhstan est très variée. Elle couvre pratiquement tous les domaines de coopération possibles.

"Par conséquent, tous les domaines de coopération seront discutés en détail sans faute."

Les deux compagnies pétrolières russes, qui ont été sanctionnées par l'administration Trump le mois dernier alors que les efforts des États-Unis pour négocier la paix en Ukraine sont au point mort, détiennent des participations importantes au Kazakhstan, lui-même un géant de l'énergie qui exporte la majeure partie de son pétrole via la Russie.

Lukoil détient des participations dans les champs de Tengiz et de Karachaganak, qui sont exploités par des majors occidentales.

Le Kazakhstan a marché sur la corde raide diplomatique au sujet de la guerre en Ukraine, en maintenant des liens étroits avec son voisin et principal partenaire commercial, la Russie, tout en exprimant son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine.