La drogue et l'extorsion, fléaux dans les 5 Etats les plus violents du Mexique

La Garde nationale surveille, le 26 janvier 2026, le terrain de football où une attaque s'est produite, à Salamanca, dans l'Etat mexicain de Guanajuato ( AFP / Mario Armas )

La fusillade mortelle sur un terrain de foot dimanche dernier dans l'Etat de Guanajuato, dans le centre du Mexique, met en lumière la violence criminelle qui sévit dans certaines régions du pays latino-américain.

Des hommes armés ont fait irruption dans un stade de quartier à la fin d'une rencontre à Salamanca, ville de 160.000 habitants, tuant 11 personnes et en blessant une dizaine.

Selon une enquête préliminaire, cinq des victimes travaillaient pour une société de sécurité liée au Cartel de Jalisco Nouvelle génération (CJNG), dont la rivalité sanglante avec le cartel de Santa Rosa de Lima a fait de Guanajuato l'un des Etats les plus violents des 32 que compte le Mexique.

Dans les cinq Etats les plus dangereux du pays, les statistiques dépassent largement le taux national de 17,5 homicides pour 100.000 habitants en 2025, un plus bas en dix ans dont se vante le gouvernement de la présidente Claudia Sheinbaum.

La moyenne mondiale était d'environ 5 homicides pour 100.000 personnes en 2023, selon la Banque mondiale.

Voici le profil des Etats les plus meurtriers du Mexique :

1. Colima

Sur la côte pacifique, Colima abrite l'un des plus grands ports du Mexique, Manzanillo, point d'entrée majeur pour les drogues et les précurseurs utilisés dans leur fabrication en provenance d'Asie et d'Amérique du Sud, destinés in fine aux Etats-Unis et à d'autres pays riches.

Ce petit Etat affiche le taux d'homicides le plus élevé du Mexique, 81,08 pour 100.000 habitants, pour une population d'un peu plus de 730.000 personnes.

"De nombreux produits issus d'industries légales et illégales transitent par les ports du Pacifique", souligne l'analyste David Mora, du groupe de réflexion International Crisis Group, interrogé par l'AFP.

L'extorsion constitue également une autre source de revenus illégaux à Colima, qui abrite des usines de fabrication de voitures et de chaussures, ainsi que d'importants secteurs de l'agriculture, des hydrocarbures et du tourisme.

2. Morelos

Situé dans le centre du Mexique, Morelos compte 1,9 million d'habitants et un taux d'homicides de 54,42 pour 100.000.

Cet Etat se trouve sur un itinéraire du trafic de drogues et d'armes, très disputé par les groupes criminels, allant de l'Etat de Guerrero sur le Pacifique, producteur d'héroïne, jusqu'à Mexico et au-delà.

Morelos est également en proie à des niveaux élevés d'extorsion.

3. Sinaloa

Tristement célèbre pour le cartel de drogue qui porte son nom, le Sinaloa est le troisième Etat le plus violent du Mexique, avec un taux de 52,17 homicides pour 100.000 habitants.

Carte du Mexique localisant Ciudad Juarez ( AFP / Nicolas RAMALLO )

Sur la côte pacifique, dans le nord-ouest du Mexique, cet Etat a été secoué par des luttes internes au sein du cartel de Sinaloa qui ont fait des centaines de morts depuis septembre 2024 et terrorisé la population civile.

Le conflit a commencé après l'arrestation du chef du cartel, Ismael Zambada dit "El Mayo", trahi et livré aux Etats-Unis par un fils de son ancien associé Joaquin "El Chapo" Guzman.

4. Basse-Californie

La Basse-Californie compte de nombreuses villes, telles que Tijuana et Mexicali, qui bordent la frontière avec les Etats-Unis et servent de points de transit de la drogue.

Elle abrite "de nombreux groupes locaux (...) qui travaillent en alliance avec de plus grandes organisations criminelles qui ont des conflits très ouverts dans ces municipalités", indique M. Mora.

Dans ce territoire, les "marchés criminels sont très fragmentés, de nombreux groupes se font concurrence", ajoute-t-il.

L'Etat affiche un taux d'homicides de 41,48 pour 100.000.

5. Guanajuato

Pôle industriel florissant, notamment dans le secteur automobile, Guanajuato compte aussi plusieurs destinations touristiques populaires.

Il est également le théâtre de guerres de territoires entre gangs, notamment pour la drogue et le pétrole volé.

Les cartels CJNG et Santa Rosa de Lima, en particulier, se disputent l'Etat "en raison de sa position stratégique", explique l'analyste en sécurité David Saucedo.

"Guanajuato se trouve au cœur du pays. Les principales routes qui relient les ports du Pacifique sud aux villes frontalières le traversent", relève-t-il.

Cet Etat affiche un taux d'homicides de 38,84 pour 100.000 habitants.