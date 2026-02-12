"Pourvoyeur de bons résultats", "dans un monde à part".... Hermès continue d'éblouir le marché aves ses performances
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 13:07
A 12h30, le titre s'adjuge 2,3%, dans un CAC 40 en hausse de 0,7%, avec des volumes figurant parmi les plus soutenus de l'indice parisien. Il accuse encore un repli de plus de 21% sur les 12 derniers mois.
Le groupe de luxe a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires consolidé s'était accru de 9% à taux de change constants et de 5,5% à taux de change courants en 2025 pour franchir, pour la première fois, le seuil des 16 milliards d'euros.
Son résultat opérationnel courant s'est quant à lui établi à 6,6 milliards d'euros, en hausse de 7%, donnant une marge d'exploitation de 41%.
Sur le seul quatrième trimestre, ses ventes ont totalisé 4,1 milliards d'euros, soit une progression de 10% à taux de change constants, comme au trimestre précédent, alors que le marché visait une progression plus limitée de l'ordre de 8,5%.
Il s'agit d'un rythme d'autant plus remarquable qu'il se compare à une base qui faisait ressortir une croissance de 18% au quatrième trimestre 2024, rappelle ce matin Sarah Thirion, analyste chez TP Icap, selon laquelle l'entreprise évolue "dans un monde à part".
"Dans un environnement de consommation plus sélectif qui a mis à l'épreuve la quasi-totalité du secteur, la maison confirme une fois de plus la singularité de son modèle artisanal intégré verticalement", commente-t-elle dans une note de réaction.
Chez Jefferies, on décrit Hermès comme un véritable "pourvoyeur de bons résultats", une caractéristique qui montre que la marque fonctionne toujours aussi bien en continuant de séduire les acheteurs de produits de luxe à l'international.
"Sa solide exposition à la création de richesse induite par la bonne forme des marchés boursiers se fait sentir dans toutes les régions, avec un segment nord-américain, encore assez peu mature, qui se démarque tout particulièrement", souligne le broker américain, qui note que la vigueur de l'euro aurait dû davantage pénaliser les comptes de l'entreprise.
De manière plus générale, les analystes saluent la stabilité et la constance des performances générées par le maroquinier parisien.
"Au vu du contexte actuel où la demande de produits de luxe se heurte à un environnement plus difficile, la solidité relative d'Hermès rend son titre plus attractif", reconnaît Piral Dadhania, chez RBC.
"La marque devrait être moins impactée que ses concurrents grâce à son positionnement ultra-luxueux et à son modèle de production limité au niveau de ses produits les plus prisés", précise l'analyste.
S'il n'a pas fourni de prévisions précises, le groupe a assuré aborder l'année 2026 "avec confiance", et ce en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires. A moyen terme, il vise toujours un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants "ambitieux".
"Même si la croissance future devrait se calmer pour revenir autour de 10% en moyenne par an pour le chiffre d'affaires comme le résultat opérationnel au cours des cinq prochaines années, Hermès continuera de surperformer le secteur du luxe, dont la croissance est attendue de son côté entre 5% et 6%", poursuit Piral Dadhania.
"Malgré cela, cela ne nous empêche pas de prévoir une deuxième année consécutive de compression des marges en 2026", poursuit l'analyste de RBC.
Autre motif de prudence, selon le professionnel : l'action se négocie actuellement à des multiples élevés, avec un PER de 49x pour 2026, une Valeur d'entreprise/EBIT de 32x et une Valeur d'entreprise/CA de 12,4x.
"Ces niveaux sont largement supérieurs à ceux du secteur du luxe dans son ensemble et même à ceux de ses concurrents directs dans l'ultra-luxe comme Ferrari ou Brunello Cucinelli", conclut Piral Dadhania.
Valeurs associées
|2 172,0000 EUR
|Euronext Paris
|+2,45%
A lire aussi
-
Le Conseil d’orientation des retraites s’apprête à réviser « significativement » son diagnostic financier en juin. Les projections de déficit du système pourraient être relevées, sous l’effet notamment de la baisse de la natalité, de la mise à jour des données ... Lire la suite
-
Cocktails de vin, spiritueux sans alcool, vin à la pression... vignerons et producteurs d'alcools rivalisent d'imagination pour tenter de contrer une consommation générale déclinante. Le secteur, présent cette semaine en masse au salon professionnel Wine Paris, ... Lire la suite
-
Un tir de toutes les premières entre dans sa phase finale. Ariane 6, dans sa configuration la plus puissante, s’apprête à décoller pour placer en orbite 32 satellites de la constellation Amazon Leo, une mission inaugurale qui scelle le partenariat entre le lanceur ... Lire la suite
-
Sous le regard de la mère du militant Amine Kessaci, doublement endeuillée, l'Assemblée a voté jeudi à l'unanimité pour étendre la protection des lanceurs d'alerte contre le narcotrafic, contre l'avis du gouvernement, lors de la "niche" parlementaire des écologistes. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer