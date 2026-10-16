Pourquoi les ETF de la gamme Core pourraient vous convenir ?

Amundi ETF
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(Actualisé avec Exxon Mobil, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones .DJI (+0,07%) et pour le Standard ... Lire la suite
L'automne s'annonce agité en Italie avec la multiplication de mouvements de contestation liés au coût de la vie, des carburants et du logement mais aussi à l'éducation, certains manifestants rêvant de faire "comme en France". Une partie des professeurs était en ... Lire la suite
Le 16 octobre 2026 Semaine « chamboule-tout » sur l'ensemble des places financières mondiales. Les taux d'intérêt se sont nettement détendus, alors que la menace inflationniste n'a jamais été aussi forte, notamment aux Etats-Unis. De leur côté, les valeurs technologiques ... Lire la suite
Le patron de Tesla Elon Musk a dévoilé jeudi soir une voiture capable, selon lui, de voler, dans une séquence spectaculaire évoquant un film de science-fiction mais sans détailler sa future commercialisation. Ce véhicule futuriste baptisé "Roadster" est équipé ... Lire la suite
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