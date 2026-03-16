Pourquoi le port de Fujairah est-il important pour le marché pétrolier ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'attaque de Fujairah du 16 mars)

Les chargements de pétrole dans le port de Fujairah, aux Émirats arabes unis, plaque tournante mondiale pour le ravitaillement des navires et les exportations de brut et de carburant, ont été interrompus après de multiples attaques de drones au cours des derniers jours.

POURQUOI FUJAIRAH EST-IL IMPORTANT AU NIVEAU MONDIAL?

Fujairah a exporté plus de 1,7 million de barils par jour de pétrole brut et de carburants raffinés en moyenne l'année dernière, selon les données de Kpler, un volume équivalent à environ 1,7 % de la demande mondiale quotidienne. Le port est situé dans le golfe d'Oman, à environ 70 milles nautiques du détroit d'Ormuz, qui est effectivement fermé en raison de la guerre contre l'Iran , ce qui accroît l'importance des flux de Fujairah sur le marché mondial pendant le conflit actuel. Il a vendu 7,4 millions de mètres cubes (soit environ 7,33 millions de tonnes métriques) de combustibles marins en 2025, ce qui le place au quatrième rang mondial après Singapour, Rotterdam et le port chinois de Zhoushan.

EN QUOI CELA EST-IL IMPORTANT POUR LES ÉMIRATS ARABES UNIS?

Les Émirats arabes unis, qui produisaient plus de 3,4 millions de bpj de brut avant le début de la guerre, exploitent un oléoduc de 1,5 million de bpj qui peut transporter une partie du brut pour contourner le détroit d'Ormuz.

L'oléoduc Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), également connu sous le nom d'oléoduc Habshan-Fujairah, transporte le pétrole des champs d'Abu Dhabi jusqu'à Fujairah. Le port charge le pétrole brut Murban des Émirats arabes unis, vendu principalement à des acheteurs en Asie. Étant donné qu'Ormuz est largement fermé aux exportations, des perturbations importantes à Fujairah obligeraient le troisième producteur de brut de l'OPEP à réduire sa production.

POURQUOI CELA EST-IL IMPORTANT POUR LES MARCHÉS DU BRUT ET DES CARBURANTS?

Le port a une capacité de stockage de 18 millions de mètres cubes, ce qui en fait l'une des principales plaques tournantes au monde pour le stockage du brut et des carburants, ainsi que pour les opérations de mélange.

Dans l'industrie pétrolière, le mélange consiste à mélanger différents composants pétroliers pour créer des produits finis, tels que l'essence et les combustibles de soute, qui répondent à des normes spécifiques. Les principales sociétés de stockage mondiales opèrent dans le port, notamment VTTI, Vitol, ADNOC et Vopak.

La zone industrielle pétrolière de Fujairah abrite la plus grande capacité commerciale de stockage de produits raffinés du Moyen-Orient.