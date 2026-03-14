 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi le port de Fujairah est-il important pour le marché pétrolier ?
information fournie par Reuters 14/03/2026 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Certaines opérations de chargement de pétrole ont été suspendues dans le port de Fujairah, aux Émirats arabes unis, plaque tournante mondiale pour le ravitaillement des navires et les exportations de pétrole brut et de carburant, à la suite d'une attaque de drone et d'un incendie samedi.

POURQUOI FUJAIRAH EST-IL IMPORTANT AU NIVEAU MONDIAL?

Fujairah a exporté plus de 1,7 million de barils par jour de pétrole brut et de carburants raffinés en moyenne l'année dernière, selon les données de Kpler, soit un volume équivalent à environ 1,7 % de la demande mondiale quotidienne.

Le port est situé dans le golfe d'Oman, à environ 70 milles nautiques du détroit d'Ormuz, qui est effectivement fermé en raison de la guerre contre l'Iran, ce qui accroît l'importance des flux de Fujairah sur le marché mondial pendant le conflit actuel.

Il a vendu 7,4 millions de mètres cubes (soit environ 7,33 millions de tonnes) de combustibles marins en 2025, ce qui le place au quatrième rang mondial après Singapour, Rotterdam et le port chinois de Zhoushan.

EN QUOI CELA EST-IL IMPORTANT POUR LES ÉMIRATS ARABES UNIS?

Les Émirats arabes unis, qui produisaient plus de 3,4 millions de bpj de brut avant le début de la guerre, exploitent un oléoduc de 1,5 million de bpj qui peut transporter une partie du brut pour contourner le détroit d'Ormuz.

L'oléoduc Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), également connu sous le nom d'oléoduc Habshan-Fujairah, transporte le pétrole des champs d'Abu Dhabi jusqu'à Fujairah. Le port charge le pétrole brut Murban des Émirats arabes unis, vendu principalement à des acheteurs en Asie.

Étant donné qu'Ormuz est largement fermé aux exportations, des perturbations importantes à Fujairah obligeraient le troisième producteur de brut de l'OPEP à réduire sa production.

QUELLE IMPORTANCE POUR LES MARCHÉS DU BRUT ET DES CARBURANTS?

Le port a une capacité de stockage de 18 millions de mètres cubes, ce qui en fait l'une des principales plaques tournantes au monde pour le stockage du brut et des carburants, ainsi que pour les opérations de mélange.

Dans l'industrie pétrolière, le mélange consiste à mélanger différents composants pétroliers pour créer des produits finis, tels que l'essence et les combustibles de soute, qui répondent à des normes spécifiques.

Les principales sociétés de stockage mondiales opèrent dans le port, notamment VTTI, Vitol, ADNOC, Vopak et d'autres.

La zone industrielle pétrolière de Fujairah abrite la plus grande capacité commerciale de stockage de produits raffinés du Moyen-Orient.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,13 USD NYMEX 0,00%
KON.VOPAK NV
47,880 EUR Euronext Amsterdam -0,25%
Pétrole Brent
103,89 USD Ice Europ +2,10%
Pétrole WTI
99,35 USD Ice Europ +3,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le philosophe allemand Jürgen Habermas, le 16 mars 2017 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Jürgen Habermas: philosophe engagé de la démocratie
    information fournie par AFP 14.03.2026 16:30 

    Le philosophe Jürgen Habermas, décédé samedi à l'âge de 96 ans, fut l'intellectuel allemand le plus influent de sa génération, impliqué dans tous les grands débats de l'après-guerre et voyant en l'Europe le seul remède à la montée des nationalismes. "L'engagement ... Lire la suite

  • Les dégâts laissés après une frappe israélienne nocturne dans le quartier de Haret Hreik , dans la banlieue sud de Beyrouth, le 14 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 14.03.2026 16:15 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée samedi dans sa troisième semaine : - Trump souhaite que d'autres pays envoient des navires pour sécuriser le détroit d'Ormuz Donald Trump a exhorté d'autres pays à envoyer des bâtiments de guerre ... Lire la suite

  • Une femme pose sur fond d'un drone russe Shahed abattu et exposé à Kiev, le 17 février 2026 ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Drones: l’expertise ukrainienne recherchée dans la "guerre de pauvres"
    information fournie par AFP 14.03.2026 16:03 

    Technologiquement en retard sur l'Occident mais contraints d'innover face aux drones russes, les Ukrainiens sont désormais sollicités par les grandes puissances, à court de solutions au Moyen-Orient contre les drones Shahed iraniens, longtemps dédaignés comme armes ... Lire la suite

  • Le philosophe allemand Jürgen Habermas, le 6 août 2013 à Athènes ( AFP / LOUISA GOULIAMAKI )
    Le philosophe allemand Jürgen Habermas est mort, selon sa maison d'édition
    information fournie par AFP 14.03.2026 15:46 

    Le philosophe allemand Jürgen Habermas est mort, a indiqué à l'AFP samedi une porte-parole de sa maison d'édition, Suhrkamp Verlag. Il est décédé à 96 ans à Starnberg, dans le sud de l'Allemagne, a-t-elle précisé, se fondant sur des informations de la famille de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank