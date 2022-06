Pourquoi le cours des actions n’a pas assez baissé….

Eric Galiègue Valquant Expertyse Président

Depuis le début de l'année, le CAC 40 suit un cheminement légèrement baissier. Ses plus hauts sont de plus en plus bas depuis la fin de l'année 2021, et il a enfoncé sa moyenne mobile un an le 24 février. On remarque aussi depuis plusieurs mois, que les hausses sont accompagnées de volumes de transaction relativement limités, alors que les baissent se produisent dans de gros échanges…. A cette tendance correspond le scénario de la stagflation, dont la probabilité a beaucoup augmenté depuis la fin de la crise sanitaire et le début de la crise géopolitique.

A l'opposé, d'un point de vue graphique on relève aussi une droite ascendante, qui relie les points bas de la crise sanitaire (mars 2020, novembre 2020) et de la crise géopolitique actuelle (plus bas du 7 mars, et plus bas récents). Cette droite haussière matérialise le scénario de l'hyperliquidité.

Ces deux droites baissière et haussière vont se croiser dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

Lorsque deux droites de tendance opposées se rencontrent, les volumes de transaction explosent, comme la volatilité. Les mouvements qui s'ensuivent sont soit fortement baissiers, soit fortement baissiers…

Nous pensons que les forces stagflationistes vont l'emporter, pour au moins deux raisons.

La première est relative à la tendance des bénéfices, qui ne peut rester aussi favorable. C'est elle qui a permis aux actions de remarquablement résister, mais l'histoire des deux derniers «vrais» krachs, ceux de 2000-2002 et de 2007-2009 montre que les cours baissent avant les bénéfices. Les remarquables performances fondamentales des entreprises ne signifient pas forcément que la hausse des cours va durer, malheureusement…

Actuellement, les analystes ne révisent toujours pas en baisse leurs anticipations de BPA 2022, qui demeure particulièrement élevées. Ainsi, l'indice de bénéfice continue à progresser, ainsi que les révisions de BPA, alors que les cours ont décroché ; cela ressemble énormément à la situation du second semestre 2007…

La deuxième est relative à l'évolution probable des taux d'intérêt. L'enchaînement de deux crises dans la sphère réelle, la crise sanitaire de 2020 et la crise géopolitique de 2022, a créé des dysfonctionnements durables. Pénuries, délais de livraison et hausses de cout se transforment en hause de prix.

Comme les variables séculaires sont favorables elles aussi à la hausse des prix (démographie, décarbonation, relocalisation de l'industrie, réarmement de l'Europe …) le retour de l'inflation est de plus en plus probable. Comme les banques centrales sont entrain de modifier drastiquement leurs politiques monétaires dans le sens d'un durcissement, les taux d'intérêt vont probablement continuer de progresser, au-delà des niveaux actuels (1,75% pour le 10 ans français ;3% pour le10 ans américain).

Les données historiques longues montrent clairement que les taux actuels sont encore faibles au regard des moyennes sur 60 ans…

Pour ces deux principales raisons, nous considérons malheureusement que les actions n'ont pas assez baissé. La tendance baissière actuelle pourrait durer au moins jusque la mi 2023, et porter le cours des actions à des niveaux sensiblement inférieurs aux niveaux actuels, qui nous semblent extrêmement optimistes…

