Pourquoi la hausse de l'euro à 1,20 dollar est-elle importante ?

L'euro franchit une étape clé face au dollar

Le dollar est confronté à une forte pression à la vente

L'euro a progressé de 2,1 % jusqu'à présent en janvier

L'euro a franchi une nouvelle étape face au dollar, soulignant la nouvelle poussée de la monnaie unique à la hausse, alors que le sentiment envers le billet vert se dégrade.

Voici ce qui explique la hausse de l'euro à un peu plus de 1,20 $, son niveau le plus élevé depuis 2021 EUR=EBS .

POURQUOI S'INTÉRESSER À L'EURO QUI ATTEINT 1,20 DOLLAR?

Eh bien, les traders aiment les grands chiffres ronds et 1,20 $ marque le dernier jalon pour une monnaie qui a bondi d'environ 13% l'année dernière - sa meilleure année par rapport au billet vert depuis 2017.

Le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos , l'a signalé comme un seuil de douleur l'année dernière.

Mais le chemin vers 1,20 dollar a été semé d'embûches - l'euro s'est approché de ce niveau en septembre avant de se détendre à mesure que le dollar se redressait.

Néanmoins, depuis qu'il est tombé à un niveau plancher proche de 1 dollar il y a un an, l'euro s'est renforcé, aidé également par les mesures de relance budgétaire prises par l'Allemagne, un poids lourd de l'économie européenne.

Historiquement, le niveau de 1,20 dollar se situe juste au-dessus de la moyenne de la monnaie unique depuis sa création en 1999. Mais il est bien inférieur au niveau de 1,60 dollar qu'elle a atteint en 2008.

POURQUOI EST-ELLE SI FORTE?

Les principales raisons sont bien connues: Les confrontations du président américain Donald Trump avec ses alliés sur le commerce, le Groenland et les attaques contre la Réserve fédérale ont affaibli le dollar.

Les derniers gains de l'euro sont survenus alors que les spéculations autour d'une intervention conjointe des États-Unis et du Japon pour endiguer la faiblesse du yen poussent le dollar à une baisse généralisée.

Mardi, Donald Trump a déclaré que la valeur du dollar était "excellente" , lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il avait trop baissé.

Les efforts pour renforcer la sécurité de la zone euro et les efforts de croissance à long terme, en particulier en Allemagne , ainsi que la volonté de se diversifier par rapport au dollar ont aidé.

LES ENTREPRISES DOIVENT-ELLES RESSENTIR LA DOULEUR?

En effet. L'impact de la nouvelle vigueur de la monnaie , qui renchérit les exportations à l'étranger, pourrait commencer à se faire sentir dans les bénéfices à venir.

Les entreprises de l'indice STOXX 600 .STOXX réalisent 60 % de leur chiffre d'affaires à l'étranger, dont près de la moitié aux États-Unis, selon les estimations de Goldman Sachs.

Jusqu'à présent, les investisseurs en actions ont largement négligé l'impact de la vigueur des devises, compte tenu des perspectives économiques globalement plus favorables.

Pourtant, les bénéfices européens devraient avoir diminué l'année dernière. Barclays estime que la hausse de l'euro l'an dernier explique environ la moitié des dégradations des bénéfices par action.

LA BCE EST-ELLE INQUIÈTE?

Les responsables de la BCE s'intéressent généralement davantage à la vitesse et à l'ampleur des mouvements de change qu'à leur niveau.

La BCE surveille l'impact que l'affaiblissement du dollar pourrait avoir sur l'inflation dans la zone euro, a déclaré François Villeroy de Galhau , de la BCE. .

Ils sont susceptibles d'être attentifs puisque l'euro a bondi d'environ 2 % la semaine dernière - son plus grand bond hebdomadaire depuis avril, lorsque les tarifs douaniers considérables de Trump pour le jour de la libération ont déclenché des turbulences dans le monde entier.

Sa hausse depuis l'été dernier a été plus graduelle que son envolée du printemps dernier, ce qui devrait apaiser certaines inquiétudes.

Une nouvelle appréciation de l'euro pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix à l'importation. La BCE s'attend déjà à ne pas atteindre son objectif d'inflation de 2 % cette année et l'année prochaine.

L'EURO POURRAIT-IL REMPLACER LE DOLLAR EN TANT QUE PREMIÈRE MONNAIE DE RÉSERVE?

La hausse spectaculaire de l'euro reflète un sentiment positif accru , mais cela ne signifie pas que l'euro est sur le point de remplacer bientôt le dollar.

Le dollar représente un peu moins de 60 % des réserves monétaires mondiales, contre 20 % pour l'euro. La prédominance des États-Unis dans le commerce mondial et la profondeur de leurs marchés de capitaux font que cette situation n'est pas près de changer.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, affirme que la politique économique erratique des États-Unis permet à l'euro de jouer un rôle plus important au niveau mondial, mais cela nécessiterait que l'Union européenne reprenne un processus longtemps bloqué pour achever son architecture financière.