Recherche en ligne: Londres veut permettre aux sites internet de refuser l'IA de Google

L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a proposé mercredi de permettre aux sites internet, dont ceux d'information, de refuser que leurs contenus soient utilisés dans la fonctionnalité "Aperçus IA" de Google, qui génère des résumés par intelligence artificielle en réponse aux requêtes des utilisateurs.

Cette proposition, désormais soumise à consultation, fait suite à la désignation en octobre dernier de Google comme "société stratégique sur le marché" de la recherche en ligne, en raison de la domination de son moteur de recherche, ce qui l'assujettit à des règles plus strictes.

Les éditeurs de sites internet, et tout particulièrement ceux des médias, reprochent à l'IA de piller leurs contenus sans rémunération pour alimenter ses modèles. Ils accusent également les résumés générés par IA lors des recherches de décourager le clic vers leurs pages originales, ce qui assèche leur trafic et, par ricochet, leurs revenus publicitaires.

Selon la proposition de la CMA, "les éditeurs pourront refuser que leurs contenus soient utilisés pour alimenter des fonctionnalités d'IA telles que les +Aperçus IA+ (ou +AI Overviews+) ou pour entraîner des modèles d'IA en dehors de la recherche Google".

"Google devra également prendre des mesures concrètes pour garantir que le contenu des éditeurs soit correctement attribué dans les résultats d'IA", est-il ajouté.

Selon le régulateur, 90% des recherches sont effectuées via Google au Royaume-Uni et plus de 200.000 entreprises britanniques y font de la publicité.

"Tout nouveau contrôle doit éviter de perturber la recherche d'une manière qui conduirait à une expérience fragmentée ou déroutante pour les utilisateurs", a commenté Ron Eden, responsable des produits chez Google, soulignant que l'entreprise offre aux éditeurs "une gamme de contrôles (...) pour gérer la façon dont leur contenu apparaît dans la recherche".

Parmi ses autres propositions, la CMA suggère l'affichage d'un écran pour faciliter le changement de son moteur de recherche par défaut et des règles garantissant un classement équitable des résultats, que Google devrait pouvoir démontrer.

La fin de cette consultation est fixée au 25 février.

La régulation britannique permettant de désigner des "sociétés stratégiques sur le marché" s'inspire du Règlement européen sur les marchés numériques ("Digital Markets Act", DMA), que doivent respecter dans l'UE une poignée de géants des technologies dont Apple , Google et Meta, et qui entend mettre un terme à leurs abus de position dominante.

Google emploie selon son site internet plus de 7.000 personnes au Royaume-Uni.