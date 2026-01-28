(Actualisé avec futurs sur indices ; Texas Instruments, Tesla, Microsoft, Meta)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,79% pour le Nasdaq .IXIC :

* AMAZON AMZN.O a annoncé mercredi qu’il allait licencier 16 .000 personnes dans le cadre de sa deuxième grande vague de licenciements en trois mois, alors que le groupe restructure ses activités pour compenser un excès d’embauches durant la pandémie et accélérer l’adoption d’outils d’intelligence artificielle (IA).

* NVIDIA NVDA.O - La Chine a donné son feu vert à ByteDance, Alibaba et Tencent pour acheter les puces d'intelligence artificielle (IA) H200 de Nvidia NVDA.O, ont déclaré à Reuters quatre sources proches du dossier.

* APPLE AAPL.O devrait annoncer jeudi la plus forte croissance de ses ventes d'iPhone en quatre ans, grâce à la forte demande pour ses modèles Pro haut de gamme, alors qu'il se prépare à déployer des fonctionnalités d'intelligence artificielle développées avec la technologie de Google.

* La Grande-Bretagne veut que Google, filiale d'ALPHABET

GOOGL.O modifie ses services de recherche afin d'offrir davantage de choix aux entreprises et aux consommateurs, notamment en permettant aux éditeurs de refuser que leur contenu soit utilisé dans des aperçus d'IA ou pour former des modèles d'IA autonomes.

* TEXAS INSTRUMENTS TXN.O progresse de 7% en avant-Bourse, après que ses prévisions trimestrielles optimistes ont montré que l'essor des centres de données d'IA stimulait la demande de puces au-delà des processeurs avancés de Nvidia.

* TESLA TSLA.O , MICROSOFT MSFT.O et META META.O doivent publier leurs résultats après la clôture.

