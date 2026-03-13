Pourquoi est-il si facile pour l'Iran de fermer le détroit d'Ormuz ?

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(Ajout d'une section sur les raisons pour lesquelles l'Iran a fermé le détroit maintenant) par Sarah Young et John Irish

Mettant à exécution une vieille menace, l'Iran a effectivement fermé le détroit d'Ormuz, coupant ainsi une voie d'eau vitale qui achemine normalement environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié, en représailles aux frappes américano-israéliennes.

Alors que les marchés pétroliers s'inquiètent d'une crise énergétique mondiale, les États-Unis ont déclaré qu'ils pourraient envisager d'escorter des navires à travers le détroit, qui pourrait s'avérer très difficile à sécuriser - ce que les Houthis du Yémen ont prouvé en perturbant le trafic maritime de la mer Rouge l'année dernière.

Environ un cinquième du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié passent normalement par le détroit, où le trafic a chuté de 97 % depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran , le 28 février, selon les données des Nations unies.

POURQUOI L'IRAN A-T-IL FERMÉ LE DÉTROIT MAINTENANT?

Lorsqu'un commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a averti en 2011 qu'il serait "plus facile de couper le détroit que de boire un verre d'eau", la menace pesant sur le détroit avait déjà été formulée à maintes reprises.

Au cours des années qui ont suivi, les gardiens ont continué d'avertir qu'ils pourraient fermer le détroit, notamment lors des tensions liées aux sanctions et au programme nucléaire iranien en 2016 et 2018, et lors des frappes israéliennes et américaines en juin de l'année dernière.

Les analystes ont toujours considéré la fermeture du détroit comme une mesure de dernier recours en raison des changements stratégiques à long terme qu'elle pourrait provoquer chez les ennemis de l'Iran et des représailles potentielles contre son propre secteur énergétique.

L'attaque contre l'Iran, qui a débuté le 28 février avec l'assassinat de son chef suprême, a changé cette équation. Les responsables iraniens décrivent la guerre comme existentielle et les gardiens prennent de plus en plus en charge la stratégie.

QUELS SONT LES ENJEUX?

L'étroit passage d'eau entre l'Iran et Oman, qui relie le Golfe au Golfe d'Oman, est la seule issue maritime pour les pays producteurs de pétrole et de gaz tels que le Koweït, l'Iran, l'Irak, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Les prix du pétrole ont brièvement atteint leur plus haut niveau depuis 2022 lundi. Selon les Nations unies, les prix élevés du pétrole pourraient déclencher une nouvelle crise du coût de la vie, comme cela s'est produit après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Un conflit prolongé pourrait également provoquer un choc des engrais, mettant en péril la sécurité alimentaire mondiale. Selon le cabinet d'analyse Kpler, environ 33 % des engrais mondiaux, y compris le soufre et l'ammoniac, passent par le détroit.

Une guerre prolongée pourrait alimenter les craintes d'une crise économique mondiale semblable à celles qui ont suivi les chocs pétroliers du Moyen-Orient dans les années 1970.

POURQUOI LE DÉTROIT EST-IL SI DIFFICILE À SÉCURISER?

Les voies de navigation ne font que deux milles nautiques de large et les navires doivent faire demi-tour en face des îles iraniennes et d'une côte montagneuse qui sert de couverture aux forces iraniennes, selon le courtier en transport maritime SSY Global.

La marine conventionnelle de l'Iran a été en grande partie détruite, mais les gardiens disposent encore de nombreuses options, notamment des embarcations d'attaque rapides, des mini-sous-marins, des mines et même des jetskis bourrés d'explosifs, a déclaré Tom Sharpe, commandant à la retraite de la Royal Navy.

Téhéran a la capacité de produire environ 10 000 drones par mois , selon le Centre for Information Resilience, un groupe de recherche à but non lucratif.

Escorter trois ou quatre navires par jour à travers le détroit serait faisable à court terme en utilisant sept ou huit destroyers fournissant une couverture aérienne, et dépendrait de la réduction du risque posé par les mini-sous-marins, mais le faire durablement pendant des mois nécessiterait davantage de ressources, a déclaré Tom Sharpe.

Même si la capacité de l'Iran à déployer des missiles balistiques, des drones et des mines flottantes était détruite, les navires resteraient confrontés à la menace des opérations suicides, a déclaré Adel Bakawan, directeur de l'Institut européen d'études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Si la guerre se poursuit pendant des semaines, une sorte d'escorte se mettra en place, a déclaré Kevin Rowlands, rédacteur en chef du RUSI Journal au Royal United Services Institute.

"Le monde a besoin que le pétrole coule du Golfe, et des mesures de protection sont donc en cours de planification", a-t-il déclaré.

QU'ONT PROMIS LES ÉTATS-UNIS ET D'AUTRES PAYS?

Le président Donald Trump a déclaré le 3 mars que les États-Unis assureraient la protection des pétroliers à travers le détroit, mais des attaques ont déjà eu lieu et très peu de pétrole passe.

Il a également indiqué qu'il avait ordonné à la United States Development Finance Corporation de fournir des assurances et des garanties aux compagnies maritimes.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que plusieurs pays européens, l'Inde et d'autres États asiatiques envisageaient une mission conjointe pour assurer la protection. Il a toutefois précisé qu'une telle opération ne pourrait avoir lieu qu'une fois le conflit terminé.

La France déploie une douzaine de navires de guerre, dont le groupe d'intervention de son porte-avions, en Méditerranée orientale, en mer Rouge et potentiellement dans le détroit d'Ormuz.

Le premier ministre britannique, Keir Starmer, s'est entretenu avec les dirigeants allemand et italien au sujet des possibilités de soutien à la navigation commerciale dans le détroit, a déclaré un porte-parole mardi.

"Nous examinons toute une série d'options", a déclaré le général Caine aux journalistes du Pentagone, mardi, sans fournir de détails.

QUE S'EST-IL PASSÉ DANS D'AUTRES GOULETS D'ÉTRANGLEMENT DE LA RÉGION?

Les Houthis du Yémen, un groupe allié à Téhéran mais disposant d'un arsenal militaire bien moins important que celui de l'Iran, ont réussi à interrompre pendant plus de deux ans la majeure partie du trafic passant par la mer Rouge et le détroit de Bab al-Mandab en direction du canal de Suez, malgré la protection assurée par les forces dirigées par les États-Unis et l'Union européenne.

La plupart des compagnies maritimes continuent d'utiliser un itinéraire beaucoup plus long passant par la pointe sud de l'Afrique. La compagnie maritime danoise Maersk a déclaré qu'elle commencerait à revenir progressivement sur la route de Suez à partir de janvier.

Une force dirigée par l'Union européenne a mieux réussi à lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes, mais elle s'est heurtée à des forces bien moins bien équipées que les gardiens de la révolution iraniens.

EXISTE-T-IL D'AUTRES SOLUTIONS QUE L'UTILISATION DU DÉTROIT?

Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont tenté de trouver des moyens de contourner le détroit en construisant de nouveaux oléoducs.

Mais ces oléoducs ne sont pas opérationnels à l'heure actuelle et l'attaque d'un oléoduc saoudien est-ouest par les milices houthies en 2019 a montré que ces alternatives étaient également vulnérables.