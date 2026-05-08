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Les États-Unis ouvrent une enquête sur les accidents impliquant des véhicules autonomes de la start-up Avride au Texas
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête sur une série d'accidents impliquant des véhicules autonomes de la start-up Avride, qui ont soulevé des questions quant à la fiabilité de ces véhicules.

La NHTSA a déclaré que les performances de ces véhicules pourraient indiquer un comportement trop agressif et une compétence insuffisante, « et pourraient également constituer des infractions au code de la route », ajoutant que certains accidents avaient entraîné des dégâts matériels et qu'un blessé léger avait été signalé.

La NHTSA a noté qu'Avride exploite certains de ses véhicules autonomes sur la plateforme Uber UBER.N et propose un service de transport de passagers au public depuis décembre à Dallas, où bon nombre des accidents se sont produits.

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