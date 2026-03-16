Pourquoi Donald Trump pourrait-il éprouver des difficultés à rouvrir le détroit d'Ormuz ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation: Trump demande l'aide des alliés pour rouvrir le détroit) par Sarah Young et John Irish

Le président américain Donald Trump a demandé l'aide de ses alliés ( ) pour rouvrir le détroit d'Ormuz, qui achemine environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en énergie, mais même s'il parvient à réunir une grande coalition, il pourrait s'avérer très difficile de mettre fin au blocus de l'Iran.

L'Iran se trouve d'un côté de l'étroit détroit et a réagi à l'attaque américano-israélienne du 28 février en utilisant des drones, des missiles et des mines pour rendre cette voie d'eau vitale dangereuse pour les colossaux pétroliers et gaziers qui la traversent lentement chaque jour.

POURQUOI L'IRAN A-T-IL FERMÉ LE DÉTROIT MAINTENANT?

Lorsqu'un commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a averti en 2011 qu'il serait "plus facile de couper le détroit que de boire un verre d'eau", la menace pesant sur le détroit avait déjà été formulée à maintes reprises.

Au cours des années qui ont suivi, les gardiens ont continué d'avertir qu'ils pourraient fermer le détroit, notamment lors des tensions liées aux sanctions et au programme nucléaire iranien en 2016 et 2018, et à nouveau lors des frappes israéliennes et américaines en juin de l'année dernière.

Les analystes ont toujours considéré la fermeture du détroit comme une mesure de dernier recours en raison des changements stratégiques à long terme qu'elle pourrait entraîner chez les ennemis de l'Iran et des représailles potentielles contre son propre secteur énergétique. L'attaque contre l'Iran, qui a débuté le 28 février avec l'assassinat de son chef suprême, a changé cette équation. Les responsables iraniens qualifient la guerre d'existentielle et la ligne dure des gardesprend deplus en plus en charge la stratégie.

QUELS SONT LES ENJEUX?

L'étroit passage d'eau entre l'Iran et Oman qui relie le Golfe au Golfe d'Oman est la seule issue maritime pour les pays producteurs de pétrole et de gaz tels que le Koweït, l'Iran, l'Irak, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Les prix du pétrole ont brièvement atteint leur plus haut niveau depuis 2022 lundi. Selon les Nations unies, les prix élevés du pétrole pourraient déclencher une nouvelle crise du coût de la vie, comme cela s'est produit après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Un conflit prolongé pourrait également provoquer un choc des engrais, mettant en péril la sécurité alimentaire mondiale. Selon la société d'analyse Kpler, environ 33 % des engrais mondiaux, y compris le soufre et l'ammoniac, passent par le détroit.

Une guerre prolongée pourrait alimenter les craintes d'une crise économique mondiale semblable à celles qui ont suivi les chocs pétroliers du Moyen-Orient dans les années 1970.

POURQUOI LE DÉTROIT EST-IL SI DIFFICILE À SÉCURISER?

Les voies de navigation ne font que deux milles nautiques de large et les navires doivent faire demi-tour face aux îles iraniennes et à une côte montagneuse qui sert de couverture aux forces iraniennes, selon le courtier maritime SSY Global.

La marine conventionnelle de l'Iran a été en grande partie détruite, mais les gardes disposent encore de nombreuses options, notamment des embarcations d'attaque rapide, des mini-sous-marins, des mines et même des jet-skis bourrés d'explosifs, a déclaré Tom Sharpe, commandant à la retraite de la Royal Navy. Téhéran a la capacité de produire environ 10 000 drones par mois , selon le Centre for Information Resilience, un groupe de recherche à but non lucratif.

Escorter trois ou quatre navires par jour à travers le détroit serait faisable à court terme en utilisant sept ou huit destroyers assurant la couverture aérienne, et dépendrait de la réduction du risque posé par les mini-sous-marins, mais le faire durablement pendant des mois nécessiterait davantage de ressources, a déclaré M. Sharpe.

Même si la capacité de l'Iran à déployer des missiles balistiques, des drones et des mines flottantes était détruite, les navires resteraient confrontés à la menace des opérations suicides, a déclaré Adel Bakawan, directeur de l'Institut européen d'études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Si la guerre se poursuit pendant des semaines, une sorte d'escorte se mettra en place, a déclaré Kevin Rowlands, rédacteur en chef du RUSI Journal au Royal United Services Institute.

"Le monde a besoin que le pétrole circule depuis le Golfe, c'est pourquoi des mesures de protection sont en cours de planification", a-t-il déclaré.

QUEVEUT DONALD TRUMP ET QUE FONT LES ALLIÉS DES ÉTATS-UNIS?

Dimanche, Donald Trump a déclaré qu'il s'attendait à ce que de nombreux pays envoient des navires de guerre et leur a demandé de le faire, ajoutant que son administration était en contact avec sept pays pour les aider.

Cette mesure intervient une semaine après qu'il a ordonné à la Société américaine de financement du développement international de fournir des assurances et des garanties aux compagnies maritimes.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a discuté avec Donald Trump de la nécessité de rouvrir le détroit et avait précédemment déclaré que Londres travaillait avec ses alliés sur une série d'options.

Les ministres des affaires étrangères de l'UE se réunissent lundi pour discuter du renforcement d'une petite mission navale visant à protéger les navires de la mer Rouge contre les Houthis du Yémen, mais ne devraient pas discuter de l'extension de la mission au détroit d'Ormuz.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré , avant la demande de Donald Trump, que plusieurs pays européens et asiatiques envisageaient une mission conjointe de protection, mais seulement après la fin du conflit.

L'Allemagne s'est déclarée sceptique quant au renforcement de la mission en mer Rouge, estimant qu'elle n'avait pas fait la preuve de son efficacité.

Le Japon et l'Australie ont tous deux déclaré lundi qu'ils ne prévoyaient pas d'envoyer des navires pour aider à escorter les bateaux dans le détroit.

QUE S'EST-IL PASSÉ DANS LES AUTRES POINTS D'ÉTRANGLEMENT DE LA RÉGION? Les Houthis du Yémen, un groupe allié à l'Iran mais disposant d'un arsenal militaire bien moins important, ont interrompu la majeure partie du trafic transitant par la mer Rouge pendant plus de deux ans, malgré lesefforts déployés par les forces navales des États-Unis et de l'Union européenne.

La plupart des compagnies maritimes continuent d'emprunter un itinéraire beaucoup plus long passant par la pointe sud de l'Afrique. La compagnie maritime danoise Maersk a déclaré qu'elle commencerait à revenir progressivement sur la route de Suez à partir de janvier.

Une force dirigée par l'Union européenne a mieux réussi à lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes, mais elle s'est heurtée à des forces bien moins bien équipées que les gardiens de la révolution iraniens.

EXISTE-T-IL D'AUTRES SOLUTIONS QUE L'UTILISATION DU DÉTROIT?

Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont tenté de trouver des moyens de contourner le détroit en construisant de nouveaux oléoducs. Mais ces oléoducs ne sont pas encore opérationnels et l'attaque d'un oléoduc saoudien est-ouest par les milices houthies en 2019 a montré que ces alternatives étaient également vulnérables.