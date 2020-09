Pourquoi choisir Covéa Flexible ISR ?

Un fonds 100 % flexible qui allie dynamisme et réactivité

Une exploitation optimale de toutes les classes d'actifs

Une utilisation des critères extra-financiers comme moteur de performance

Un fonds labellisé ISR

Covéa Flexible ISR bénéficie d'une gestion collégiale. Il s'agit d'un fonds mixte, flexible et ISR sur lequel plusieurs équipes apportent leurs expertises respectives : la recherche macro et micro économique, l'analyse quantitative, la gestion actions et taux et bien sûr l'analyse des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Créé en 2001, l'objectif de gestion du fonds consiste, avec une approche ISR, à moduler l'allocation d'actifs entre actions et obligations d'entreprises européennes afin de tirer au mieux parti des différents cycles de marché. La flexibilité totale du fonds, la part des actions comme celle des obligations peut varier de 0 à 100 %, nous permet d'être réactifs quelles que soient les conditions de marchés.

Il s'agit d'un portefeuille de conviction et de long terme. Nous privilégions donc les entreprises de qualité, peu ou faiblement endettées, qui disposent des capacités nécessaires pour faire face à un environnement changeant et fortement concurrentiel. Nous misons donc sur celles qui sont capables de faire bouger les lignes, qui font preuve d'innovation ou encore qui bénéficient de barrières à l'entrée dans leur secteur d'activité. Ainsi, elles ont la capacité de faire évoluer leurs prix auprès de leurs clients afin de conserver leurs marges bénéficiaires dans toutes les conditions de marché.

Covéa Flexible ISR a obtenu le label ISR en 2019. Au 31 juillet 2020, il enregistre une performance sur 5 ans de 5,43 %* et est noté 4 étoiles par Morningstar.

* Part C. Source Covéa Finance. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Avertissements Covéa Flexible ISR

Risques associés au fonds : les principaux risques du fonds sont les suivants : risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de surexposition du fonds, risque de change. Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous référer au DICI et au prospectus du fonds.

SRRI : L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) classe votre fonds sur une échelle de risque allant de 1 à 7. Il est déterminé en fonction du niveau de volatilité annualisée de l'OPC.

Mentions légales : Ce fonds est géré par Covéa Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 97-007, constituée sous forme de société par actions simplifiée au capital de 7 114 644 euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 407 625 607, ayant son siège social au 8-12 rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris. Ce document est produit à titre indicatif et ne peut être considéré comme une offre de vente ou un conseil en investissement. Il ne constitue pas la base d'un engagement de quelque nature que ce soit et pourra faire l'objet de changements sans préavis de notre part. Toute reproduction ou diffusion de tout ou partie du présent document devra faire l'objet d'une autorisation préalable de Covéa Finance. Ce document ne se substitue pas au DICI. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DICI consultable sur le site internet de Covéa Finance : www.covea-finance.fr, sur lequel figurent la stratégie d'investissement et les risques associés au fonds.