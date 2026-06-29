Pourquoi Berenberg continue de croire au dossier Zalando

Berenberg a réitéré lundi sa recommandation d'achat sur l'action Zalando, avec un objectif de cours maintenu à 53 euros, à l'approche de la publication des résultats du deuxième trimestre du géant de l'e-commerce de la mode, prévue le 4 août.

Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier précise n'apporter aucune modification à ses prévisions de ventes ou de bénéfices pour le groupe allemand, rappelant que ses estimations pour le deuxième trimestre se situent actuellement dans la fourchette prudente du consensus du marché.

L'analyste souligne que l'exercice 2026 est considéré comme une année de transition pour Zalando, alors que l'entreprise rationalise son réseau logistique et restructure les activités d'About You.

Pas de panique face à l'audit de la BaFin

Concernant le lancement d'un audit financier par l'autorité allemande des marchés financiers, la BaFin, le professionnel note, à l'instar de l'entreprise, que cet examen porte sur un "aspect matériellement insignifiant des annexes aux états financiers".

Sur le plan des fondamentaux, Berenberg réaffirme son optimisme à long terme pour la valeur.

"Nous apprécions Zalando pour son potentiel de croissance modérée du chiffre d'affaires et d'expansion de sa marge opérationnelle (Ebit) Nous pensons que le groupe offre une proposition de valeur unique pour les consommateurs dans un monde axé sur l'IA", explique l'intermédiaire.

Le courtier qualifie enfin d'attractive la valorisation actuelle du titre, qui se négocie selon ses calculs sur un ratio cours/bénéfice (PER) d'environ 13 fois pour l'année en cours.