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Pourparlers techniques indirects entre USA et Iran à Doha, dit une source
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 10:56

Des pourparlers techniques et indirects sont en cours entre les Etats-Unis et l'Iran à Doha, avec pour intermédiaires le Qatar et le Pakistan, a déclaré mercredi à Reuters une source directement informée de la tenue de ces discussions.

Steve Witkoff et Jared Kushner, émissaires du président américain Donald Trump, ont rencontré mardi le Premier ministre du Qatar pour poser les bases de ces discussions techniques auxquelles ils ne participent toutefois pas, a ajouté la source.

(Andrew Mills, rédigé par Ahmed Elimam, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit van Overstraeten)

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