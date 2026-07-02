Mille jours depuis le 7-Octobre: en Israël, une commémoration sur fond de divisions

Une manifestante aux côtés d'un homme portant un masque à l'effigie du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'un rassemblement contre le gouvernement et la guerre à Gaza, le 2 juillet 2026 sur la "Place des Otages" à Tel-Aviv, marquant le millième jour depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 ( AFP / Jack GUEZ )

Israël commémore jeudi le millième jour depuis l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas contre son territoire le 7 octobre 2023, sur fond de profondes dissensions et du refus du gouvernement de créer une commission d'enquête d'Etat.

"Mille jours après l'événement, nous sommes encore en plein dedans", commente Dina Hertz, une habitante de Jérusalem, interrogée par l'AFP.

"Ce qui aurait pu être fait pour parvenir à tourner la page ne l'a pas été: une véritable commission d'enquête, une véritable prise de responsabilité, des conclusions tirées pour de bon", déplore la quinquagénaire.

Des manifestants israéliens lors d'un rassemblement contre le gouvernement et la guerre à Gaza, sur la place des Otages à Tel-Aviv, le 2 juillet 2026, marquant les 1.000 jours depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 ( AFP / Jack GUEZ )

Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans la soirée sur la "place des Otages", l'esplanade du musée des Beaux-arts à Tel-Aviv officiellement rebaptisée "place de la Mémoire", agitant des drapeaux israéliens et des pancartes hostiles au Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Mais les commémorations à travers le pays ont débuté dès 06H29 (03H29 GMT), l'heure à laquelle le Hamas a lancé son attaque sanglante contre Israël il y a près de trois ans, faisant 1.221 morts, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP, et déclenchant une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza. Le Hamas avait également enlevé 251 personnes, emmenées à Gaza.

L'organisation "Comité octobre", fondée par des familles de victimes et d'otages du 7-Octobre, est l'une des principales initiatrices de ces rassemblements.

La principale commémoration s'est tenue dans la soirée au parc Hayarkon de Tel-Aviv, réunissant familles et figures du mouvement de protestation contre les autorités israéliennes et leur gestion des événements.

"Le millième jour est un jour de larmes, un jour de rage, un jour de colère et, surtout, un jour de deuil", lance Eyal Eshel, père d'une soldate tuée le 7 octobre.

"Cela fait mille jour et aucune commission d'enquête nationale n'a été mise en place. Depuis mille jours, nous comptons, et nous continuerons à le faire jusqu'à ce qu'une commission d'enquête soit mise en place et que ce gouvernement ne soit plus au pouvoir", a-t-il ajouté.

"Mépris"

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu est arc-bouté sur son refus d'une commission d'enquête d'Etat, pourtant conforme à l'usage en Israël et réclamée par une large majorité de la population souhaitant que soient établies les responsabilités dans l'échec des autorités à voir venir et empêcher l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue le pays.

Le dirigeant est aussi critiqué par des médias israéliens l'accusant de réécrire l'histoire. Il a affirmé par exemple, à plusieurs reprises, avoir ramené "tous" les otages, omettant de préciser que 41 d'entre eux avaient été tués en captivité à Gaza.

Des manifestants israéliens lors d'un rassemblement contre le gouvernement et la guerre à Gaza, dans la ville de Tel-Aviv, le 2 juillet 2026, marquant le millième jour depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 ( AFP / Jack GUEZ )

Des manifestants antigouvernement ont bloqué jeudi soir un tronçon de l'autoroute Ayalon, la voie principale traversant la métropole côtière, autre lieu emblématique de la contestation durant la guerre à Gaza. Huit personnes ont été interpellées, selon la police.

"La déconnexion et le mépris que je ressens de la part de personnes élues démocratiquement(...) me troublent profondément", témoigne Mme Hertz. "C'est pour cela que je continue à manifester".

Lors d'une rencontre avec un groupe de familles endeuillées, le président israélien Isaac Herzog a déclaré que cette journée était "un rappel de la capacité d'Israël à se relever de la crise et d'une douleur insoutenable".

"Cette journée nous rappelle notre responsabilité globale et le poids qui repose sur nos épaules", a souligné le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir. "Nous nous souvenons, nous apprenons et nous nous préparons à la poursuite du combat et aux nombreux défis qui nous attendent encore".

Des policiers israéliens se heurtent à des manifestants lors d'un rassemblement contre le gouvernement et la guerre à Gaza devant la Knesset, le Parlement israélien, à Jérusalem, le 2 juillet 2026, marquant le millième jour depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 ( AFP / ilia YEFIMOVICH )

Gadi Eizenkot, ancien chef de l'armée, désormais opposant politique de Benjamin Netanyahu et candidat à sa succession lors des législatives prévues d'ici fin octobre, a lui déclaré sur X: "1.000 jours. Nous serons à la hauteur. Je m'y engage".

Depuis octobre 2025, un fragile cessez-le-feu est en vigueur dans la bande de Gaza, ravagée par une guerre qui a fait plus de 73.000 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.