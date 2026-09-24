Pour le pape Léon, le risque d'une apocalypse liée à l'IA est une préoccupation majeure

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* Le pape Léon a fait de la mise en garde contre les risques liés à l'IA un thème central de son pontificat

* « L'impact de l'IA est difficile à prévoir », déclare un conseiller du pape à Reuters

* Le cardinal affirme que les pays ne peuvent pas « faire cavalier seul » en matière de technologie

* Les évêques américains rencontrent des dirigeants d'entreprise et lancent un groupe de travail sur l'IA

par Joshua McElwee

Le Vatican avait mis en garde contre le risque d’une apocalypse provoquée par l’intelligence artificielle plusieurs années avant que de grandes entreprises américaines ne tirent la sonnette d’alarme mercredi devant le Conseil de sécurité des Nations unies – une préoccupation que le pape Léon place au cœur de son pontificat.

Léon, qui avait en mai appelé les dirigeants mondiaux à établir des règles mondiales pour encadrer ce secteur, devrait à nouveau mettre en garde contre l'IA vendredi lors d'un discours au siège parisien de l'UNESCO, l'organisme des Nations unies chargé de la culture et de l'éducation.

« Ce n’est pas une nouveauté pour le Saint-Siège », a déclaré à Reuters le révérend Paolo Benanti, l’un des principaux conseillers du Vatican sur les questions d’IA, faisant référence aux récents appels en faveur d’un ralentissement qui ont été soutenus par les directeurs généraux des entreprises d’IA Anthropic, OpenAI et xAI, entre autres.

« Le pouvoir de transformation de l’IA … pourrait entraîner des changements sociétaux d’une ampleur très difficile à prévoir », a déclaré M. Benanti, un universitaire italien qui a récemment participé au sommet sur l’IA organisé par le roi Charles III .

Le prêtre a précisé qu’il ne pouvait pas révéler de détails sur le contenu des discussions confidentielles du sommet.

CARDINAL: L’AVENIR DE L’HUMANITÉ EST EN JEU

Léon, premier pape né aux États-Unis, a souvent évoqué les dangers potentiels du développement de l’IA tout au long de son pontificat, qui dure depuis 16 mois, et a abordé cette question pour la première fois en public dès son troisième jour de pontificat.

Dans son appel publié en mai, qui constituait son premier document majeur, Léon a averti que les systèmes d’IA diffusaient de fausses informations, favorisaient les conflits et risquaient d’entraîner le monde sur la voie d’une guerre sans fin.

Le cardinal Pietro Parolin, chef de la diplomatie du Vatican, a réitéré l'appel de Léon en faveur d'une réglementation internationale du secteur lors d'un événement organisé à Rome la semaine dernière, avertissant que les pays ne peuvent pas « faire cavalier seul » en matière de technologie.

«L’avenir de l’humanité est véritablement en jeu ici», a déclaré Parolin. Le monde, a-t-il ajouté, a besoin «de l’implication de chacun pour établir des règles communes capables de régir véritablement ce phénomène».

Chris Olah, cofondateur d’Anthropic, a pris la parole lors de l’événement organisé au Vatican pour le lancement du document publié en mai par le pape, connu sous le nom d’encyclique.

Interrogé sur la question de savoir si le Vatican entretenait un dialogue régulier avec des entreprises spécialisées dans l’IA, Mgr Benanti a souligné la nature décentralisée de l’Église universelle et a indiqué que certaines discussions étaient menées par des évêques locaux.

Le 16 septembre, la Conférence épiscopale des États-Unis a annoncé la création d’un nouveau groupe de travail sur l’IA après que plusieurs de ses dirigeants eurent rencontré des dirigeants d’entreprises ce jour-là.

« Le dialogue a porté sur les moyens de maintenir tout système d’intelligence artificielle au service de l’humanité et sur la nécessité urgente de faire face aux dangers réels et actuels que présente cette technologie », indique un communiqué.

LE PAPE LÉON MET EN GARDE CONTRE LES ARMES AUTONOMES

Le Vatican a commencé à mettre en garde contre les risques liés à l’IA dès 2019, en organisant cette année-là deux conférences sur les dangers potentiels de cette technologie. Feu le pape François avait averti les participants à l’un de ces événements que la désinformation diffusée par l’IA pourrait déclencher une guerre mondiale.

Le Vatican s'est également associé à Microsoft MSFT.O , à IBM IBM.N , à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et au gouvernement italien en 2020 pour lancer un appel en faveur d'un développement de l'IA qui « n'ait pas pour seul objectif un profit accru ou le remplacement progressif des personnes sur le lieu de travail ».

Léon a insisté sur la nécessité d’une surveillance, en particulier en ce qui concerne le développement de systèmes d’armement, tels que ceux utilisés dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine . Il a déclaré dans son encyclique que ces armes ont évolué « au-delà de toute capacité humaine à les contrôler ».

L'engagement du Vatican sur la scène internationale contre les armes autonomes remonte à plusieurs décennies, a déclaré M. Benanti, comparant les drones alimentés par l’IA à des mines terrestres qui frappent sans distinction leurs cibles.

Le prêtre a comparé les mises en garde du Vatican concernant les risques liés à l’IA à la manière dont les papes appellent depuis longtemps au désarmement nucléaire.

« Si les armes nucléaires peuvent détruire l’humanité… la manipulation de contenus générés par l’IA dans les espaces sociaux peut détruire la capacité des gens à rester unis en tant que société », a-t-il déclaré.

« Les armes nucléaires doivent être stockées dans des installations et il est possible de les compter et de les contrôler. L’IA n’est pas aussi visible. »