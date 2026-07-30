Pour la première fois, la Chine produit moins de la moitié de son électricité à partir du charbon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de données historiques sur la part du charbon et des énergies renouvelables aux paragraphes 3 et 4, et de précisions sur les importations de charbon aux paragraphes 11 et 12) par Colleen Howe

La Chine, premier consommateur mondial de charbon, a produit moins de 50% de son électricité à partir de ce combustible fossile au cours du semestre clos en juin, une première pour ce pays qui encourage l'utilisation des énergies renouvelables, ont indiqué des responsables. La part du charbon dans le mix énergétique s'élevait à 49,7%, a déclaré jeudi Xing Yiteng, directeur général adjoint du bureau du développement et de la planification de l'administration de l'énergie, lors d'une conférence de presse.

Cette part était en nette baisse par rapport aux 65,5% enregistrés en 2016, selon les chiffres précédents de l’Administration nationale de l’énergie (NEA). La part des énergies renouvelables a atteint 41,2% — dépassant les 40% pour la première fois — et, parmi celles-ci, l’éolien et le solaire représentaient 24,6%, a ajouté M. Xing. La part de l’éolien et du solaire a progressé par rapport aux 9,7% enregistrés en 2020.

Le gaz naturel et le nucléaire constituent le reste. Malgré la part en recul du charbon, les analystes estiment que la Chine pourrait tout de même en consommer davantage cette année que l’année dernière, en raison de la hausse rapide de la demande en électricité. De plus en plus de Chinois optent pour les voitures électriques, des centres de données dédiés à l’IA sont en cours de construction et les exportations continuent de croître. Les responsables ont fixé à 2030 au plus tard la date à laquelle la consommation de charbon devra atteindre son pic. Les objectifs de la Chine prévoient de porter la part de l’éolien et du solaire à 30% de son mix énergétique d’ici 2030, mais Gao Yuhe, responsable de projet chez Greenpeace Asie de l’Est, estime que cet objectif pourrait être atteint dès 2028, grâce notamment à un déploiement accru de systèmes solaires sur toiture associés à des batteries.

“Le stockage, associé à la réponse à la demande et à des marchés de l’électricité plus flexibles, permettra une pénétration bien plus importante de l’énergie solaire distribuée et contribuera à répondre à la demande croissante en électricité grâce aux énergies renouvelables plutôt qu’aux combustibles fossiles”, a-t-elle déclaré.

La part du charbon dans la production d’électricité chinoise est bien plus élevée que dans certaines autres grandes économies, en partie parce que le pays dispose de réserves abondantes de charbon et de quantités relativement faibles de gaz naturel. À titre d’exemple, en 2025, le charbon ne représentait que 17% de la production d’électricité à grande échelle aux États-Unis, tandis que 41% provenaient du gaz naturel.

Toutefois, la dépendance de la Chine vis-à-vis du charbon est moindre que celle de l’Inde, pays riche en charbon, où le charbon et le lignite représentaient 69% de la production d’électricité l’année dernière.

Malgré d’abondantes réserves nationales de charbon, la Chine a tout de même importé près de 500 millions de tonnes métriques de charbon l’année dernière — contre une production nationale de 4,83 milliards de tonnes —, une grande partie de ces importations étant destinée aux centrales électriques côtières. Le déclin du charbon pourrait avoir des répercussions sur les principaux fournisseurs que sont l’Indonésie, la Mongolie, l’Australie et la Russie, même si la part du charbon importé dépend largement de l’écart de prix. Alors que la consommation dans l'industrie de la conversion du charbon en produits chimiques continue d’augmenter, de nombreux projets reposent sur du charbon national bon marché.