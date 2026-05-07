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POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Droits de vote avril 2026
information fournie par Actusnews 07/05/2026 à 08:00

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
au 30 avril 2026
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.223-8 II du code de commerce et l'article 222-12-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote
Droit exerçable Droit théorique
31/01/2026 7 836 000 12 972 504 12 983 594
28/02/2026 7 836 000 12 931 151 12 942 954
31/03/2026 7 836 000 12 939 072 12 951 554
30/04/2026 7 836 000 12 945 535 12 958 470
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98094-template_droits-de-vote_202604.pdf

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